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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР МО призвало украинцев в Крыму сообщать о расположении сил оккупантов на полуострове

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Крымчан просят сообщать силам обороны Украины о размещении российских войск и их средств на полуострове
Крымчан просят сообщать силам обороны Украины о размещении российских войск и их средств на полуострове
Фото: EPA

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обратилось к жителям временно оккупированного Крыма с призывом сотрудничать с украинскими силами обороны. Обращение опубликовано 5 апреля в Telegram.

В разведке поблагодарили за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. ГУР просит сообщать о расположении таких сил и средств вооруженных сил страны-агрессора:

  • пункты дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
  • склады хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
  • точки размещения, хранения и ремонта военной техники;
  • места размещения радиоэлектронной разведки и средств радиоэлектронной безопасности (характерный признак – антенны и локаторы);
  • штабы и пункты управления оккупационными войсками;
  • места хранения и точки дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Решительность военно-политического руководства Украины, украинского общества и сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также ваша поддержка приближают нашу победу!" – отметили в разведке.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, разведка, война России против Украины, войска, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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