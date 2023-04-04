"Никакого "города русской славы". Чубаров заявил, что Севастополь следует сразу переименовать в Акьяр

"При всем уважении к секретарю СНБОУ (Совета нацбезопасности и обороны Украины. – "ГОРДОН") Алексею Данилову, не стоит затягивать время, соответственно, никаких "объектов №6", а сразу переименовать Севастополь в Aqyar/Акьяр. Очистим украинский Крым от колониальных названий, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют, символизируют российскую империю, СССР или РФ", – заявил Чубаров.
Глава Меджлиса назвал выражение "Севастополь – город русской славы" мифом, который "особенно оберегается сегодня Москвой".
"Правда же состоит в том, что "город-герой – герой Севастополь" с самого своего наименования всегда сдавался тем, кто его штурмовал. Без исключений", – подчеркнул Чубаров.
2 апреля Данилов опубликовал "12 шагов деоккупации Крыма". В их числе – переименование "города русской славы" Севастополя в "объект №6".
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре 2022 года.
В декабре начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал он.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.