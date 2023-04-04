"Никакого "города русской славы". Чубаров заявил, что Севастополь следует сразу переименовать в Акьяр

Чубаров: Севастополь всегда сдавался тем, кто его штурмовал Фото: krymr.com

"При всем уважении к секретарю СНБОУ (Совета нацбезопасности и обороны Украины. – "ГОРДОН") Алексею Данилову, не стоит затягивать время, соответственно, никаких "объектов №6", а сразу переименовать Севастополь в Aqyar/Акьяр. Очистим украинский Крым от колониальных названий, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют, символизируют российскую империю, СССР или РФ", – заявил Чубаров.

Глава Меджлиса назвал выражение "Севастополь – город русской славы" мифом, который "особенно оберегается сегодня Москвой".

"Правда же состоит в том, что "город-герой – герой Севастополь" с самого своего наименования всегда сдавался тем, кто его штурмовал. Без исключений", – подчеркнул Чубаров.

2 апреля Данилов опубликовал "12 шагов деоккупации Крыма". В их числе – переименование "города русской славы" Севастополя в "объект №6".