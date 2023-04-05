Оккупанты в Крыму вырыли почти 8 км окопов на пляжах возле Евпатории – "Схемы"

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года Фото: depositphotos.com

Еще в начале марта 2023 года протяженность сооружений была чуть более 3,5 км, отметило СМИ.

Фото: ua.krymr.com

Военный эксперт, обозреватель военного портала Defense Express Иван Киричевский в комментарии СМИ заявил, что Украина, вероятно, не стала бы высаживать десант с моря, потому что имеет "не так много" десантных кораблей.

"Похоже, здесь россияне больше занимались имитацией деятельности", – сказал он.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также считает, что такие действия россиян "не имеют" смысла.

"Основная угроза будет с севера, а не с других каких-то направлений", – сказал он в материале "Крым.Реалии".

ВИДЕО

Видео: Радіо Свобода / YouTube

3 марта "Схемы" сообщили, что оккупанты также обустраивают двойную линию окопов на севере полуострова. Линии соединены траншеями, между ними заметны обустроенные позиции военной техники, говорилось в материале.

В ноябре 2022 года оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму начали строить укрепления по поручению президента РФ Владимира Путина.

О том, что оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму, сообщал также Генштаб ВСУ.