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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты в Крыму вырыли почти 8 км окопов на пляжах возле Евпатории – "Схемы"

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Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года
Фото: depositphotos.com

Российские военные во временно оккупированном Крыму вырыли линию окопов протяженностью 7,8 км от Евпатории до села Заозерное. Об этом 5 апреля сообщает "Крым.Реалии", опубликовав спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении проекта "Схемы".

Еще в начале марта 2023 года протяженность сооружений была чуть более 3,5 км, отметило СМИ.

Фото: ua.krymr.com
Фото: ua.krymr.com

Военный эксперт, обозреватель военного портала Defense Express Иван Киричевский в комментарии СМИ заявил, что Украина, вероятно, не стала бы высаживать десант с моря, потому что имеет "не так много" десантных кораблей. 

"Похоже, здесь россияне больше занимались имитацией деятельности", – сказал он.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также считает, что такие действия россиян "не имеют" смысла.

"Основная угроза будет с севера, а не с других каких-то направлений", – сказал он в материале "Крым.Реалии".

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube

3 марта "Схемы" сообщили, что оккупанты также обустраивают двойную линию окопов на севере полуострова. Линии соединены траншеями, между ними заметны обустроенные позиции военной техники, говорилось в материале.

В ноябре 2022 года оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму начали строить укрепления по поручению президента РФ Владимира Путина. 

О том, что оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму, сообщал также Генштаб ВСУ.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, Евпатория, военные, российские военные
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