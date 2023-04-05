Оккупанты в Крыму вырыли почти 8 км окопов на пляжах возле Евпатории – "Схемы"

Еще в начале марта 2023 года протяженность сооружений была чуть более 3,5 км, отметило СМИ.
Военный эксперт, обозреватель военного портала Defense Express Иван Киричевский в комментарии СМИ заявил, что Украина, вероятно, не стала бы высаживать десант с моря, потому что имеет "не так много" десантных кораблей.
"Похоже, здесь россияне больше занимались имитацией деятельности", – сказал он.
Координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также считает, что такие действия россиян "не имеют" смысла.
"Основная угроза будет с севера, а не с других каких-то направлений", – сказал он в материале "Крым.Реалии".
3 марта "Схемы" сообщили, что оккупанты также обустраивают двойную линию окопов на севере полуострова. Линии соединены траншеями, между ними заметны обустроенные позиции военной техники, говорилось в материале.
В ноябре 2022 года оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму начали строить укрепления по поручению президента РФ Владимира Путина.
О том, что оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму, сообщал также Генштаб ВСУ.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.