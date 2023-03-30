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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму заметили колонну российской военной техники с грузовиками 1960-х годов

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ЗиЛ-131 заметили на трассе "Таврида"
ЗиЛ-131 заметили на трассе "Таврида"
Фото: krymr.com

По оккупированному Крыму в сторону материковой Украины российские оккупанты перебрасывают грузовики ЗиЛ-131, которые начали производить еще в 1960-е годы. Об этом 29 марта проинформировал проект "Крым.Реалии".

"Россия перебрасывает военную технику по трассе "Таврида" – в ее составе заметили старые советские машины ЗиЛ-131. [...] Колонна машин с маркировкой Z двигалась со стороны Керченского моста вглубь Крымского полуострова по направлению к материковой части Украины", – говорится в сообщении.

Трасса "Таврида" была построена Россией после оккупации Крыма, она используется для переброски российской военной техники на войну против Украины, отмечают "Крым.Реалии".

Ранее появлялась информация, что в связи с большими потерями в технике в войне против Украины российская армия снимает с консервации устаревшие модели танков, в том числе Т-62 и Т-54/55.

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 29 марта 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 172 340 человек личного состава, а также 5507 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Контекст:

Грузовик повышенной проходимости ЗиЛ-131 – среднетоннажный грузовик повышенной проходимости производился с 1966-го по 2002 год в России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, армия, грузовик, российские оккупанты
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