"Будем сражаться и на пляжах". В ГУР рассказали, какой военный потенциал сконцентрировала РФ в Крыму

В частности, по данным ГУР, россияне сконцентрировали в Крыму около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов.

Черняк отметил, что Россия продолжает использовать оккупированный Крым как военную базу: перекидывает вооружение и технику для усиления группировки как на самом полуострове, так и на временно захваченной территории южных областей Украины.

"Конечно, мы постоянно следим за изменением ситуации на полуострове, тщательно анализируем полученные разведданные, чтобы учесть все факторы и оценить все риски при планировании операции по освобождению Крыма", – сказал представитель ГУР.

По его словам, ряд фактов свидетельствует о подготовке россиян к тому, чтобы противостоять освобождению украинского полуострова. Разведка констатирует появление и укрепление фортификационных сооружений.

"Даже на пляжах траншей нарыли. Но мы, как сказал сэр [премьер-министр Великобритании во время Второй мировой войны] Уинстон Черчилль, будем сражаться и на пляжах", – заявил Черняк.

Он добавил, что россияне разместили в Крыму носители ядерного оружия – речь идет и о кораблях и подлодках, и о самолетах, и о наземных комплексах. Однако, по его оценке, маловероятно, что агрессор им воспользуется, поскольку "такой сценарий никак не приведет к победе над Украиной, однако будет означать катастрофу для самой России".