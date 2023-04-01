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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будем сражаться и на пляжах". В ГУР рассказали, какой военный потенциал сконцентрировала РФ в Крыму

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Россия использует аннексированный Крым как военную базу, отмечает ГУР
Россия использует аннексированный Крым как военную базу, отмечает ГУР
Фото: EPA

Во временно оккупированном Крыму у россиян накоплена "достаточно мощная группировка" – и на море, и на суше, и в воздухе, включающая в том числе носители ядерного оружия. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сказал в интервью "Укринформу", опубликованном 30 марта.

В частности, по данным ГУР, россияне сконцентрировали в Крыму около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов.

Черняк отметил, что Россия продолжает использовать оккупированный Крым как военную базу: перекидывает вооружение и технику для усиления группировки как на самом полуострове, так и на временно захваченной территории южных областей Украины.

"Конечно, мы постоянно следим за изменением ситуации на полуострове, тщательно анализируем полученные разведданные, чтобы учесть все факторы и оценить все риски при планировании операции по освобождению Крыма", – сказал представитель ГУР.

По его словам, ряд фактов свидетельствует о подготовке россиян к тому, чтобы противостоять освобождению украинского полуострова. Разведка констатирует появление и укрепление фортификационных сооружений.

"Даже на пляжах траншей нарыли. Но мы, как сказал сэр [премьер-министр Великобритании во время Второй мировой войны] Уинстон Черчилль, будем сражаться и на пляжах", – заявил Черняк.

Он добавил, что россияне разместили в Крыму носители ядерного оружия – речь идет и о кораблях и подлодках, и о самолетах, и о наземных комплексах. Однако, по его оценке, маловероятно, что агрессор им воспользуется, поскольку "такой сценарий никак не приведет к победе над Украиной, однако будет означать катастрофу для самой России".

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Крым, ядерное оружие, вооружение, военная техника, фортификационные сооружения, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Андрей Черняк
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