"Будем сражаться и на пляжах". В ГУР рассказали, какой военный потенциал сконцентрировала РФ в Крыму

В частности, по данным ГУР, россияне сконцентрировали в Крыму около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов.
Черняк отметил, что Россия продолжает использовать оккупированный Крым как военную базу: перекидывает вооружение и технику для усиления группировки как на самом полуострове, так и на временно захваченной территории южных областей Украины.
"Конечно, мы постоянно следим за изменением ситуации на полуострове, тщательно анализируем полученные разведданные, чтобы учесть все факторы и оценить все риски при планировании операции по освобождению Крыма", – сказал представитель ГУР.
По его словам, ряд фактов свидетельствует о подготовке россиян к тому, чтобы противостоять освобождению украинского полуострова. Разведка констатирует появление и укрепление фортификационных сооружений.
"Даже на пляжах траншей нарыли. Но мы, как сказал сэр [премьер-министр Великобритании во время Второй мировой войны] Уинстон Черчилль, будем сражаться и на пляжах", – заявил Черняк.
Он добавил, что россияне разместили в Крыму носители ядерного оружия – речь идет и о кораблях и подлодках, и о самолетах, и о наземных комплексах. Однако, по его оценке, маловероятно, что агрессор им воспользуется, поскольку "такой сценарий никак не приведет к победе над Украиной, однако будет означать катастрофу для самой России".
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.