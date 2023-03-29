В крымском поселке, где находится российская авиабаза, произошел взрыв

"О взрыве в поселке Гвардейское Симферопольского района пишут крымские Telegram-каналы. Утверждается, что от взрыва дрожали окна, а также виден клуб дыма. В поселке Гвардейское находится российская военная авиабаза", – говорится в сообщении.
Журналисты также опубликовали фото и видео из Гвардейского.
Местный житель сообщил "Суспільному", что взрыв был в районе аэродрома возле взлетных полос.
Оккупационный глава полуострова Сергей Аксенов заявил в Telegram, что "в Симферопольском районе сбит БПЛА", он якобы упал в поле, не причинил разрушений и не привел к жертвам.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
В последние месяцы в оккупированном Крыму регулярно происходят взрывы, которые оккупанты чаще всего объясняют "работой ПВО".