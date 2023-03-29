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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В крымском поселке, где находится российская авиабаза, произошел взрыв

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Взрыв был в районе взлетной полосы, утверждают местные жители
Взрыв был в районе взлетной полосы, утверждают местные жители
Фото: Крым.Реалии / Telegram

29 марта в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму произошел взрыв, сообщил проект "Крым.Реалии".

"О взрыве в поселке Гвардейское Симферопольского района пишут крымские Telegram-каналы. Утверждается, что от взрыва дрожали окна, а также виден клуб дыма. В поселке Гвардейское находится российская военная авиабаза", – говорится в сообщении.

Журналисты также опубликовали фото и видео из Гвардейского.

Местный житель сообщил "Суспільному", что взрыв был в районе аэродрома возле взлетных полос.

Оккупационный глава полуострова Сергей Аксенов заявил в Telegram, что "в Симферопольском районе сбит БПЛА", он якобы упал в поле, не причинил разрушений и не привел к жертвам.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

В последние месяцы в оккупированном Крыму регулярно происходят взрывы, которые оккупанты чаще всего объясняют "работой ПВО".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, взрыв, Сергей Аксенов, оккупация, аэродром, авиабаза
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