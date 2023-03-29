В крымском поселке, где находится российская авиабаза, произошел взрыв

Взрыв был в районе взлетной полосы, утверждают местные жители Фото: Крым.Реалии / Telegram

"О взрыве в поселке Гвардейское Симферопольского района пишут крымские Telegram-каналы. Утверждается, что от взрыва дрожали окна, а также виден клуб дыма. В поселке Гвардейское находится российская военная авиабаза", – говорится в сообщении.

Журналисты также опубликовали фото и видео из Гвардейского.

Местный житель сообщил "Суспільному", что взрыв был в районе аэродрома возле взлетных полос.

Оккупационный глава полуострова Сергей Аксенов заявил в Telegram, что "в Симферопольском районе сбит БПЛА", он якобы упал в поле, не причинил разрушений и не привел к жертвам.