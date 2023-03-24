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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Арест Путина, проблемы российской армии, возможная заморозка войны, бавовна в Крыму. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время трансляции Шустер говорил о:

  • вероятности ареста президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда;
  • международной поддержке Украины и поставках вооружения;
  • том, возможно ли заморозить войну на данном этапе;
  • проблемах, с которыми сталкивается российская армия, и растущих потерях в живой силе и технике;
  • том, что происходит в Крыму и когда появится шанс быстро освободить его от российской оккупации;
  • главных международных событиях недели и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Савик Шустер, война, Алеся Бацман, трансляция, журналисты, война России против Украины, российские оккупанты
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