Арест Путина, проблемы российской армии, возможная заморозка войны, бавовна в Крыму. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время трансляции Шустер говорил о:

вероятности ареста президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда;

международной поддержке Украины и поставках вооружения;

том, возможно ли заморозить войну на данном этапе;

проблемах, с которыми сталкивается российская армия, и растущих потерях в живой силе и технике;

том, что происходит в Крыму и когда появится шанс быстро освободить его от российской оккупации;

главных международных событиях недели и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".