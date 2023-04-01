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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Загадочная "бавовна" – четкий сигнал россиянам, что оккупация Крыма временна – ГУР

После взрывов в Крыму украинская разведка фиксировала рассредоточение российской авиации на полуострове, усиление противовоздушной обороны
После взрывов в Крыму украинская разведка фиксировала рассредоточение российской авиации на полуострове, усиление противовоздушной обороны
Фото: Инсайдер UA / Telegram (архив)

Россияне не могут чувствовать себя в безопасности в оккупированном Крыму, и осознание этого уже играет с ними злые шутки, отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. Об этом он сказал в интервью "Укринформу", опубликованном 30 марта.

Журналисты отметили, что в Севастополе 22 марта прогремели мощные взрывы, и спросили, как подобные случаи влияют на дислокацию Черноморского флота РФ и его дееспособность.

"На территории временно оккупированного Крыма периодически раздаются взрывы, в том числе в местах дислокации того, что осталось от российского Черноморского флота. Загадочная "бавовна" – четкий сигнал россиянам, что оккупация украинского полуострова – действительно временная", – сказал Черняк.

Он отметил, что подобные факты влияют на решения оккупантов в Крыму. Украинская разведка фиксировала перемещение части технического персонала ЧФ в Новороссийск, рассредоточение российской авиации на полуострове, усиление противовоздушной обороны.

"Недавнее уничтожение российских крылатых ракет "Калибр" в Джанкое во время их транспортировки по железной дороге, систематические взрывы на других военно-логистических объектах оккупанта, включая прошлогоднее разрушение нескольких секций моста через Керченский пролив, свидетельствуют: пока Крым будет оставаться оккупированным, россияне не смогут чувствовать себя там в безопасности", – сказал представитель ГУР. 

По его словам, оккупанты стали серьезнее относиться к угрозе для своих судов и других военных объектов, но разведка знает как о сильных, так и о слабых аспектах обороны россиян в Крыму.

"Собственно, осознание уязвимости логистических путей на территории оккупированного полуострова уже играет с оккупантами злые шутки. К примеру, недавно кадыровцы пыталась очень быстро "пролететь" мост через Керченский пролив и устроили масштабное ДТП, в результате чего потеряли четыре бронеавтомобиля", – отметил Черняк.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Крым, взрыв, Севастополь, оккупация, война России против Украины, взрывы, Крымский мост, ГУР Минобороны Украины, Андрей Черняк
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