Загадочная "бавовна" – четкий сигнал россиянам, что оккупация Крыма временна – ГУР

Журналисты отметили, что в Севастополе 22 марта прогремели мощные взрывы, и спросили, как подобные случаи влияют на дислокацию Черноморского флота РФ и его дееспособность.

"На территории временно оккупированного Крыма периодически раздаются взрывы, в том числе в местах дислокации того, что осталось от российского Черноморского флота. Загадочная "бавовна" – четкий сигнал россиянам, что оккупация украинского полуострова – действительно временная", – сказал Черняк.

Он отметил, что подобные факты влияют на решения оккупантов в Крыму. Украинская разведка фиксировала перемещение части технического персонала ЧФ в Новороссийск, рассредоточение российской авиации на полуострове, усиление противовоздушной обороны.

"Недавнее уничтожение российских крылатых ракет "Калибр" в Джанкое во время их транспортировки по железной дороге, систематические взрывы на других военно-логистических объектах оккупанта, включая прошлогоднее разрушение нескольких секций моста через Керченский пролив, свидетельствуют: пока Крым будет оставаться оккупированным, россияне не смогут чувствовать себя там в безопасности", – сказал представитель ГУР.

По его словам, оккупанты стали серьезнее относиться к угрозе для своих судов и других военных объектов, но разведка знает как о сильных, так и о слабых аспектах обороны россиян в Крыму.

"Собственно, осознание уязвимости логистических путей на территории оккупированного полуострова уже играет с оккупантами злые шутки. К примеру, недавно кадыровцы пыталась очень быстро "пролететь" мост через Керченский пролив и устроили масштабное ДТП, в результате чего потеряли четыре бронеавтомобиля", – отметил Черняк.