На севере Крыма россияне обустроили двойную линию окопов – "Схемы"

В ноябре 2022 года линия окопов уже была видна Скриншот: Минобороны России / Telegram

Как отмечают журналисты, в ноябре 2022 года линия окопов уже была видна, к марту этого года ее разветвили. Линии соединены траншеями, между ними заметны обустроенные позиции военной техники.

Фото: krymr.com

В военной разведке Украины отметили, что больше всего Россия укрепляет именно север Крыма.

"Инфраструктура поддерживается в боевой готовности: мощный сухопутный и авиационный компонент, расположенный на территории Крыма, боевые самолеты – [их] около 90, это около 60 боевых вертолетов, находящихся на территории Крыма. Была создана группировка, оборонительная группировка, которая осуществляет на сегодняшний день мероприятия по оборудованию фортификационных сооружений, оборудования линии обороны", – прокомментировал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Фото: krymr.com

В ноябре 2022 года оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму начали строить укрепления по поручению президента РФ Владимира Путина.

О том, что оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму, 26 февраля сообщал также Генштаб ВСУ.