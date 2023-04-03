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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На севере Крыма россияне обустроили двойную линию окопов – "Схемы"

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В ноябре 2022 года линия окопов уже была видна
В ноябре 2022 года линия окопов уже была видна
Скриншот: Минобороны России / Telegram

В Крыму в районе российского пункта пропуска "Армянск" и Перекопского вала обустроена двойная линия окопов. Об этом сообщил проект "Схемы" ("Радіо Свобода") со ссылкой на спутниковые снимки.

Как отмечают журналисты, в ноябре 2022 года линия окопов уже была видна, к марту этого года ее разветвили. Линии соединены траншеями, между ними заметны обустроенные позиции военной техники.

Фото: krymr.com
Фото: krymr.com

В военной разведке Украины отметили, что больше всего Россия укрепляет именно север Крыма.

"Инфраструктура поддерживается в боевой готовности: мощный сухопутный и авиационный компонент, расположенный на территории Крыма, боевые самолеты – [их] около 90, это около 60 боевых вертолетов, находящихся на территории Крыма. Была создана группировка, оборонительная группировка, которая осуществляет на сегодняшний день мероприятия по оборудованию фортификационных сооружений, оборудования линии обороны", – прокомментировал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Фото: krymr.com
Фото: krymr.com

В ноябре 2022 года оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму начали строить укрепления по поручению президента РФ Владимира Путина. 

О том, что оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму, 26 февраля сообщал также Генштаб ВСУ. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, война, оборона, спутник, самолеты, война России против Украины, Вадим Скибицкий, Схемы, ГУР Минобороны Украины
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