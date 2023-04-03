На севере Крыма россияне обустроили двойную линию окопов – "Схемы"

Как отмечают журналисты, в ноябре 2022 года линия окопов уже была видна, к марту этого года ее разветвили. Линии соединены траншеями, между ними заметны обустроенные позиции военной техники.
В военной разведке Украины отметили, что больше всего Россия укрепляет именно север Крыма.
"Инфраструктура поддерживается в боевой готовности: мощный сухопутный и авиационный компонент, расположенный на территории Крыма, боевые самолеты – [их] около 90, это около 60 боевых вертолетов, находящихся на территории Крыма. Была создана группировка, оборонительная группировка, которая осуществляет на сегодняшний день мероприятия по оборудованию фортификационных сооружений, оборудования линии обороны", – прокомментировал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
В ноябре 2022 года оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму начали строить укрепления по поручению президента РФ Владимира Путина.
О том, что оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму, 26 февраля сообщал также Генштаб ВСУ.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.