В Херсонской области оккупанты составляют списки местных жителей для "эвакуации" в Крым и РФ – Генштаб ВСУ

"В Скадовском районе Херсонской области российские оккупационные так называемые власти начали составлять списки лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию Российской Федерации. Известно, что эвакуация пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей", – говорится в сообщении.

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Скадовск находится на берегу Черного моря недалеко от устья Днепра.