В Херсонской области оккупанты составляют списки местных жителей для "эвакуации" в Крым и РФ – Генштаб ВСУ

"В Скадовском районе Херсонской области российские оккупационные так называемые власти начали составлять списки лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию Российской Федерации. Известно, что эвакуация пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Скадовск находится на берегу Черного моря недалеко от устья Днепра.
Херсон и почти вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.