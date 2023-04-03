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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты составляют списки местных жителей для "эвакуации" в Крым и РФ – Генштаб ВСУ

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Оккупанты контролируют часть Херсонской области на левом берегу Днепра
Оккупанты контролируют часть Херсонской области на левом берегу Днепра
Фото: ЕРА

Российские захватчики собирают данные якобы желающих выехать жителей оккупированных районов Херсонской области. Об этом проинформировал 3 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Скадовском районе Херсонской области российские оккупационные так называемые власти начали составлять списки лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию Российской Федерации. Известно, что эвакуация пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02fJnei1XUxCBb5aBXoRwayujUzyHpDz9N4QYet1CStt7M52FGPkviBJBN8NodMCNLl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скадовск находится на берегу Черного моря недалеко от устья Днепра.

Контекст:

Херсон и почти вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, эвакуация, вторжение, Скадовск, дети, война России против Украины, женщины, население
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