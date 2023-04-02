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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

ГУР Минобороны Украины опубликовало фото разведчика с подписью "Крым. Ялта. 2023"

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Ялта с 2014 года находится под российской оккупацией
Ялта с 2014 года находится под российской оккупацией
Фото: wikipedia.org

Главное управление разведки Минобороны Украины 2 апреля опубликовало в Telegram фото военнослужащего с подписью "Крым. Ялта. 2023".

На фото военный выходит из воды с оружием, его лицо скрыто.

Других подробностей в ГУР не рассказали.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Крым, Ялта, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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