Лучшее время для контрнаступления выберет Генштаб, точные даты мы не скажем – Резников

Об этом в интервью NV, вышедшем 5 апреля, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
"Поэтому мы говорим: да, контрнаступление будет, его задача ослабить оборону врага, в определенных местах ее прорвать, используя современную технику. Но точные даты мы не скажем, ведь много факторов, в том числе погодные условия, состояние почвы, в целом много факторов влияют на это решение. Поэтому именно Генеральный штаб будет выбирать лучший тайминг, как это произошло в свое время, например, на харьковском направлении", – пояснил он.
Отвечая на вопрос о развитии и завершении войны, развязанной Россией, Резников упомянул о "клубе Рамштайн" – это более 50 стран, которые предоставляют Украине оборонную помощь, – и подчеркнул, что ресурсы оккупантов сокращаются.
Поэтому, по словам министра, "это война ресурсов западного мира против ресурсов орков".
Он также высказал мнение, что война РФ против Украины не должна длиться долго из-за информационного компонента.
"Эта война не может продолжаться долго, потому что мир знает о ее преступлениях – о Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе, Балаклее. Люди чувствуют свою эмоциональную причастность к этой войне, что они могут влиять на нее, я уже не говорю о современных технологиях, позволяющих наносить точные удары и сбалансировать отсутствие живой силы. Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналось, но лично я верю в этот год как в год победы", – добавил глава Минобороны.
Говоря об ожиданиях общества относительно войны, он отметил, что баланс выдержать сложно.
"Постоянные плохие новости разрушают мораль и внутреннюю стойкость людей, а значит, разрушается устойчивость обороны. Для того чтобы победить, вот это ощущение единства общества сверхважно, и враг пытается разрушить его в первую очередь. Эта вера нас уже спасла, потому что в нас не верили даже наши партнеры, они считали, что через 72 часа падет Киев, правительство вместе с президентом убегут, парламент убежит, ну и через три недели всю страну оккупируют. Поэтому, конечно, все наши СМИ – частные, государственные, отдельные блогеры пытаются давать положительные новости. Сколько орков мы уничтожили, сколько их техники и так далее. Мы не демонстрируем и не говорим, сколько и какие у нас потери. Это сознательная политика, это принятое решение и на уровне Генерального штаба и ставки верховного главнокомандующего, парламента и правительства", – добавил Резников.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле войска страны-агрессора были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.
29 марта Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина может "стать активнее на передовой".