Лучшее время для контрнаступления выберет Генштаб, точные даты мы не скажем – Резников

Резников: Я верю в этот год как в год победы. Долго эта война не может продолжаться Фото: ЕРА

Об этом в интервью NV, вышедшем 5 апреля, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Поэтому мы говорим: да, контрнаступление будет, его задача ослабить оборону врага, в определенных местах ее прорвать, используя современную технику. Но точные даты мы не скажем, ведь много факторов, в том числе погодные условия, состояние почвы, в целом много факторов влияют на это решение. Поэтому именно Генеральный штаб будет выбирать лучший тайминг, как это произошло в свое время, например, на харьковском направлении", – пояснил он.

Отвечая на вопрос о развитии и завершении войны, развязанной Россией, Резников упомянул о "клубе Рамштайн" – это более 50 стран, которые предоставляют Украине оборонную помощь, – и подчеркнул, что ресурсы оккупантов сокращаются.

Поэтому, по словам министра, "это война ресурсов западного мира против ресурсов орков".

Он также высказал мнение, что война РФ против Украины не должна длиться долго из-за информационного компонента.

"Эта война не может продолжаться долго, потому что мир знает о ее преступлениях – о Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе, Балаклее. Люди чувствуют свою эмоциональную причастность к этой войне, что они могут влиять на нее, я уже не говорю о современных технологиях, позволяющих наносить точные удары и сбалансировать отсутствие живой силы. Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналось, но лично я верю в этот год как в год победы", – добавил глава Минобороны.

Говоря об ожиданиях общества относительно войны, он отметил, что баланс выдержать сложно.

"Постоянные плохие новости разрушают мораль и внутреннюю стойкость людей, а значит, разрушается устойчивость обороны. Для того чтобы победить, вот это ощущение единства общества сверхважно, и враг пытается разрушить его в первую очередь. Эта вера нас уже спасла, потому что в нас не верили даже наши партнеры, они считали, что через 72 часа падет Киев, правительство вместе с президентом убегут, парламент убежит, ну и через три недели всю страну оккупируют. Поэтому, конечно, все наши СМИ – частные, государственные, отдельные блогеры пытаются давать положительные новости. Сколько орков мы уничтожили, сколько их техники и так далее. Мы не демонстрируем и не говорим, сколько и какие у нас потери. Это сознательная политика, это принятое решение и на уровне Генерального штаба и ставки верховного главнокомандующего, парламента и правительства", – добавил Резников.