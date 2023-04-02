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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников встретился с министром обороны Словакии и вручил ему медаль

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Резников и Надь пообщались с украинскими военными
Резников и Надь пообщались с украинскими военными
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с министром обороны Словакии Ярославом Надем, проинформировала 1 апреля пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Как сказано в релизе, два министра обсудили эксплуатацию артиллерийского вооружения, его модернизацию "с учетом опыта боевых действий", а также обучение украинских военнослужащих и расширение программ подготовки для разных военных специальностей.

Резников выразил Надю благодарность за переданную Словакией Украине помощь, в частности – за истребители МиГ-29, которые "вместе с другими средствами" будут защищать украинское небо. 

"Словацкая Республика – одна из дружественных стран и наших соседей, которые искренне помогают Украине и уважают наш суверенитет. Мы помним все добрые дела с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии. Сейчас для нас также важно направление – эксплуатация и модернизация артиллерийского вооружения, предоставляемого Словакией. Среди приоритетов – обучение наших воинов и расширение программ подготовки. Мы ценим военную помощь, которую оказывает нам народ Словацкой Республики для того, чтобы Украина выстояла и победила в этой войне", – подчеркнул он. 

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Два министра пообщались с украинским военнослужащими – защитники рассказали им об опыте применения в том числе произведенного в Словакии вооружения, а Надь выразил восхищение героизмом украинских военных, говорится в релизе. 

"Словацкая Республика поддерживает украинское войско так, насколько это возможно. Как министр обороны приложу максимум усилий, чтобы артиллерийские системы совершенствовались, ведь мы тоже изучаем предоставленную вами информацию с фронтов войны. Это правда, что лучший тест или испытание – это поле сражения. Желаю всем украинским воинам сил, мужества и верю, что Украина победит, потому что вы боретесь за правду, родную страну, свои дома и близких. Весь мир с вами – мужественными украинцами. И мы, словаки, сделаем все, чтобы ускорить победу Украины", – добавил Надь. 

Резников наградил коллегу медалью "За развитие военного сотрудничества" – за предоставление Украине всесторонней помощи во время вооруженной агрессии России и плодотворное сотрудничество с украинским оборонным ведомством, добавили в Минобороны. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Словакия, Алексей Резников, артиллерия, Минобороны, истребители, медали, война России против Украины, военнослужащий, награда, сотрудничество
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