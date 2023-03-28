Надь: Словакия может увеличить выпуск снарядов для Украины до 100 тыс. в год, а с помощью Евросоюза – до 150 тыс.

По его словам, Словакия уже инвестирует в расширение промышленных мощностей. Это должно увеличить годовой объем производства до 100 тыс. снарядов.
При условии дополнительной поддержки со стороны Евросоюза словацкий военно-промышленный комплекс способен производить 150 тыс. снарядов в год, отметил министр.
"У нас есть две компании в Словакии, которые могут делать 155-миллиметровые боеприпасы, что вызывает наибольший интерес... На основе предполагаемых инвестиций они смогут многократно увеличить количество продукции", – сказал он.
Надь рассказал, что один из указанных военных заводов на 50% принадлежит государству, а второй – полностью. Сегодня Словакия производит около 30 тыс. снарядов стандарта НАТО в год, добавил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.
По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов калибра 155 мм.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.
Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.