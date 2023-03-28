Надь: Словакия может увеличить выпуск снарядов для Украины до 100 тыс. в год, а с помощью Евросоюза – до 150 тыс.

Сегодня Словакия производит около 30 тыс. снарядов стандарта НАТО в год, сообщил министр обороны Фото: Jaro Nad / Twitter

По его словам, Словакия уже инвестирует в расширение промышленных мощностей. Это должно увеличить годовой объем производства до 100 тыс. снарядов.

При условии дополнительной поддержки со стороны Евросоюза словацкий военно-промышленный комплекс способен производить 150 тыс. снарядов в год, отметил министр.

"У нас есть две компании в Словакии, которые могут делать 155-миллиметровые боеприпасы, что вызывает наибольший интерес... На основе предполагаемых инвестиций они смогут многократно увеличить количество продукции", – сказал он.

Надь рассказал, что один из указанных военных заводов на 50% принадлежит государству, а второй – полностью. Сегодня Словакия производит около 30 тыс. снарядов стандарта НАТО в год, добавил он.