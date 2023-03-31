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ПОЛИТИКА

Главной угрозой для НАТО является Россия. И только Украина на практике знает, как сражаться с врагом – Резников

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Резников поделился ожиданиями от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе
Резников поделился ожиданиями от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе
Фото: ЕРА

Вступление Украины в НАТО – это один из ключевых элементов крепкой архитектуры международной безопасности, считает министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом он заявил в ходе встречи с главой комитета Евросоюза по вопросам политики безопасности и обороны Дельфиной Пронк 30 марта, информирует сайт Минобороны.

Резников подчеркнул, что Украина ждет саммит НАТО, который летом пройдет в Вильнюсе. По словам министра, саммит должен засвидетельствовать, что Украинское государство является "не только надежным партнером Альянса, но и страной, которая хорошо изучила российского агрессора и умеет воевать против него". 

"Главной угрозой для НАТО является Россия. И только Украина на практике знает, как сражаться с врагом всего цивилизованного мира. Поэтому получение нашим государством членства в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе – один из ключевых элементов прочной системы международной архитектуры безопасности", – добавил глава Минобороны.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Алексей Резников, саммит, война России против Украины, саммит НАТО, членство
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