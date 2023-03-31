Главной угрозой для НАТО является Россия. И только Украина на практике знает, как сражаться с врагом – Резников

Об этом он заявил в ходе встречи с главой комитета Евросоюза по вопросам политики безопасности и обороны Дельфиной Пронк 30 марта, информирует сайт Минобороны.

Резников подчеркнул, что Украина ждет саммит НАТО, который летом пройдет в Вильнюсе. По словам министра, саммит должен засвидетельствовать, что Украинское государство является "не только надежным партнером Альянса, но и страной, которая хорошо изучила российского агрессора и умеет воевать против него".

"Главной угрозой для НАТО является Россия. И только Украина на практике знает, как сражаться с врагом всего цивилизованного мира. Поэтому получение нашим государством членства в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе – один из ключевых элементов прочной системы международной архитектуры безопасности", – добавил глава Минобороны.