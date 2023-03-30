В Венгрии назвали причины, по которым она откладывает ратификацию принятия Швеции в НАТО

В тексте под названием "Три причины, по которым парламент Венгрии прав, что колеблется в отношении вступления Швеции в НАТО" говорится, что есть "достаточное количество претензий".
Ковач перечислил три основных вопроса. По его мнению, первый – это "постоянный подрыв отношений" со стороны Швеции. Он заявил, что Швеция неоднократно пыталась задеть интересы Венгрии через дипломатические средства.
Второй – "демонстрация морального превосходства". Ковач напомнил об инциденте, когда активисты в Стокгольме сожгли Коран.
"Не Венгрия, предполагаемый злостный нарушитель верховенства закона, оправдывала эту провокацию против Турции, НАТО и вообще любого разумного человека тем, что это "выражение свободы", прикрывающее явный расизм маской морального превосходства", – написал он.
Третий, по мнению представителя Венгрии, – это "отсутствие внимания и уважения". Он заявил, что отношения между двумя странами "ухудшились с годами", а "преодоление разрыва" ему видится "более сложным в эти трудные времена".
Ковач напомнил недавнее высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что вступление Швеции в НАТО является "правильным с точки зрения логики, человечности и чести" и не наносит ущерба интересами Венгрии. Однако Ковач добавил, что в Венгрии видят необходимость прояснить ситуацию со Швецией, прежде чем продолжить.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
29 июня 2022 года Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
1 марта Финляндия также одобрила законопроект о вступлении в НАТО.
Для того, чтобы Швеция стала членом НАТО, еще Турция и Венгрия должны ратифицировать ее заявку. Все остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.