В Венгрии назвали причины, по которым она откладывает ратификацию принятия Швеции в НАТО

Ковач рассказал, какие претензии есть у Венгрии к Швеции Фото: EPA

В тексте под названием "Три причины, по которым парламент Венгрии прав, что колеблется в отношении вступления Швеции в НАТО" говорится, что есть "достаточное количество претензий".

Ковач перечислил три основных вопроса. По его мнению, первый – это "постоянный подрыв отношений" со стороны Швеции. Он заявил, что Швеция неоднократно пыталась задеть интересы Венгрии через дипломатические средства.

Второй – "демонстрация морального превосходства". Ковач напомнил об инциденте, когда активисты в Стокгольме сожгли Коран.

"Не Венгрия, предполагаемый злостный нарушитель верховенства закона, оправдывала эту провокацию против Турции, НАТО и вообще любого разумного человека тем, что это "выражение свободы", прикрывающее явный расизм маской морального превосходства", – написал он.

Третий, по мнению представителя Венгрии, – это "отсутствие внимания и уважения". Он заявил, что отношения между двумя странами "ухудшились с годами", а "преодоление разрыва" ему видится "более сложным в эти трудные времена".

Ковач напомнил недавнее высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что вступление Швеции в НАТО является "правильным с точки зрения логики, человечности и чести" и не наносит ущерба интересами Венгрии. Однако Ковач добавил, что в Венгрии видят необходимость прояснить ситуацию со Швецией, прежде чем продолжить.