Посол России в Будапеште назвал Венгрию недружественной к РФ страной из-за санкций

Он отметил, санкции оказывают все более негативное влияние на все сферы сотрудничества России и Венгрии, в том числе на экономику, политику, культуру и "человеческие контакты".

"Факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", – сказал Станиславов.

В то же время он добавил, что "каналы для диалога" между странами "остаются открытыми".