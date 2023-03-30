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Посол России в Будапеште назвал Венгрию недружественной к РФ страной из-за санкций

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Венгрия входит в список "недружественных" стран РФ
Венгрия входит в список "недружественных" стран РФ
Фото: depositphotos.com

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что Венгрия включена в список недружественных к РФ стран из-за санкций против Москвы. Об этом он сказал в комментарии российскому пропагандистском агентству "РИА Новости" 30 марта.

Он отметил, санкции оказывают все более негативное влияние на все сферы сотрудничества России и Венгрии, в том числе на экономику, политику, культуру и "человеческие контакты".

"Факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", – сказал Станиславов.

В то же время он добавил, что "каналы для диалога" между странами "остаются открытыми".

Контекст:

Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины. Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противодействия российской агрессии. Кроме того, Будапешт отказалась участвовать в совместной с ЕС закупке боеприпасов для ВСУ.

Также Венгрия выступила против коллективного одобрения Евросоюзом ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

В то же время Венгрия входит в список "недружественных" стран РФ. В нем уже более 50 государств.

Теги: Россия, санкции, Венгрия, Будапешт, посол
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