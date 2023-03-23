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Представитель венгерского правительства назвал условие, при котором Орбан может приехать в Киев

Орбан приедет в Киев, если встреча принесет "ощутимые результаты", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии
Орбан приедет в Киев, если встреча принесет "ощутимые результаты", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сможет поехать в Украину, если он будет уверен, что удастся добиться значимых результатов по спорным вопросам между двумя странами. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на пресс-конференции 23 марта. Видео конференции опубликовало венгерское СМИ Hirado.

"Если встреча будет иметь смысл и будут ощутимые результаты, например, в ситуации с закарпатскими нацменьшинствами", –  сказал он, отвечая на вопрос при каком условии Орбан приедет в Киев.

6 марта министерство иностранных дел Венгрии сообщало, что визит Орбана в Киев готовится. 

"Мы получили приглашение и сейчас нужно выполнить техническую часть подготовительных работ. После выполнения всех условий визит может состояться, но сейчас мы находимся на этапе технической подготовки", – сказал глава МИД страны Петер Сийярто в интервью хорватскому телеканалу N1.

На вопрос о том, есть ли политическая воля совершить визит и произойдет ли это в ближайшее время, Сийярто заявил, что Венгрия получила приглашение и ценит его".

"Недавно премьер-министр разговаривал с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Брюсселе. Мы всегда готовы к диалогу, надеемся, что диалог будет иметь смысл. Сейчас все готовим, посмотрим", – добавил глава МИД Венгрии.

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в 2017 году закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

26 января 2022 года Сийярто заявил, что если в Украине не изменится отношение к правам национальных меньшинств, то Венгрия может ограничить свою поддержку Киева даже, если Россия начнет полномасштабное вторжение. 

Теги: Украина, МИД Украины, Венгрия, национальные меньшинства, Виктор Орбан, Будапешт, МИД Венгрии, Владимир Зеленский, Евросоюз, Петер Сийярто, ЕС
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