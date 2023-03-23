Представитель венгерского правительства назвал условие, при котором Орбан может приехать в Киев

"Если встреча будет иметь смысл и будут ощутимые результаты, например, в ситуации с закарпатскими нацменьшинствами", – сказал он, отвечая на вопрос при каком условии Орбан приедет в Киев.

6 марта министерство иностранных дел Венгрии сообщало, что визит Орбана в Киев готовится.

"Мы получили приглашение и сейчас нужно выполнить техническую часть подготовительных работ. После выполнения всех условий визит может состояться, но сейчас мы находимся на этапе технической подготовки", – сказал глава МИД страны Петер Сийярто в интервью хорватскому телеканалу N1.

На вопрос о том, есть ли политическая воля совершить визит и произойдет ли это в ближайшее время, Сийярто заявил, что Венгрия получила приглашение и ценит его".

"Недавно премьер-министр разговаривал с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Брюсселе. Мы всегда готовы к диалогу, надеемся, что диалог будет иметь смысл. Сейчас все готовим, посмотрим", – добавил глава МИД Венгрии.