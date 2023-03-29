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Швеция вызвала посла России. Он заявил, что вступление в НАТО сделало страны Северной Европы "легитимной целью" РФ

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Глава МИД Швеции Билльстрем заявил об очередном вмешательстве России
Глава МИД Швеции Билльстрем заявил об очередном вмешательстве России
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Швеции вызывает посла России в Стокгольме за попытку влияния на процесс подачи заявки Швеции в НАТО. Об этом 29 марта сообщает Reuters.

О мерах в отношении посла РФ Виктора Татаринцева  заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. Он сказал, что дипломат вызван "в знак протеста против очередной попытки вмешательства".

28 марта на странице российского дипломатического представительства в Швеции появилось заявление под заголовком "Шведский шаг в пропасть".  В нем говорится, что движение в НАТО сделало страны Северной Европы "законной мишенью для российских ответных мер, в том числе военного характера".

https://www.facebook.com/RusEmbassySweden/posts/pfbid0FX2TDKGQKprvXA8v7G2dPuog3xbEqqzUBZXaUxjkvKZJW7MVp5r7LDdYU6HNvtHUl

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть свою политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Россия в ответ пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

15 мая 2022 года власти обеих стран официально сообщили о решении подавать заявку в НАТО. В МИД РФ  в ответ заявили, что не будут "просто с этим мириться", однако президент РФ Владимир Путин сказал, что у России "нет с проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО".

Турция не одобрила заявку Швеции из-за разногласий в отношении исламских активистов. 18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола сказал, что его страна вступит в НАТО без Швеции.

9 марта 2023 года стало известно, что Турция возобновила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в Альянс.

1 марта Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО.

22 марта парламент Швеции также проголосовал за вступление страны в НАТО. Осталось, чтобы Турция и Венгрия ратифицировали ее заявку. Все остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.

Теги: Россия, НАТО, Швеция, посольство, угрозы
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