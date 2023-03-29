Швеция вызвала посла России. Он заявил, что вступление в НАТО сделало страны Северной Европы "легитимной целью" РФ

О мерах в отношении посла РФ Виктора Татаринцева заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. Он сказал, что дипломат вызван "в знак протеста против очередной попытки вмешательства".

28 марта на странице российского дипломатического представительства в Швеции появилось заявление под заголовком "Шведский шаг в пропасть". В нем говорится, что движение в НАТО сделало страны Северной Европы "законной мишенью для российских ответных мер, в том числе военного характера".