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Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

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За одобрение вступления страны в НАТО проголосовали 269 парламентариев
За одобрение вступления страны в НАТО проголосовали 269 парламентариев
Фото: depositphotos.com

Парламент Швеции 22 марта проголосовал за вступление страны в НАТО. Об этом пишут шведские СМИ, в частности Aftonbladet и SVT.

269 депутатов выступили за присоединение страны к Альянсу, против были 37.

Шведские СМИ называют решение "историческим". 

Для того чтобы Швеция стала членом НАТО, еще Турция и Венгрия должны ратифицировать ее заявку. Все остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 14 марта заявлял, что Швеция вступит в Альянс позже, чем Финляндия. По его словам, решение о вступлении Швеции в НАТО находится в руках Турции.

Переговорщик со стороны Швеции по вступлению в НАТО Оскар Стенстрем рассказал, что у него были "конфиденциальные переговоры" с Турцией, но в Анкаре все еще считают, что Швеции нужно преодолеть определенный путь для выполнения соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещал, что Будапешт ратифицирует заявки Швеции и Финляндии о членстве в НАТО в начале 2023 года. 

Контекст:

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

29 июня 2022 года Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

1 марта Финляндия также одобрила законопроект о вступлении в НАТО.

Теги: Турция, НАТО, Швеция, Венгрия, вступ, членство
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