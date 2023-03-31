Вторжение НАТО в Беларусь, арест Трампа, Паша Мерседес окопался в Лавре, Финляндия в НАТО. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время трансляции Шустер говорил о:

войне в Украине и событиях на фронте, о том, какими были эти 400 дней сопротивления российскому вторжению и чего ждать дальше;

попытке правительства Украины выселить из Киево-Печерской лавры служителей Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Павлом (Лебедем), который также известен как Паша Мерседес, и возникшем скандале ;

; расширении НАТО и вступлении Финляндии в Альянс;

угрозах применения ядерного оружия от белорусского диктатора Александра Лукашенко;

том, когда арестуют экс-президента США Дональда Трампа;

других значимых международных событиях недели.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".