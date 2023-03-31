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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Вторжение НАТО в Беларусь, арест Трампа, Паша Мерседес окопался в Лавре, Финляндия в НАТО. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время трансляции Шустер говорил о:

  • войне в Украине и событиях на фронте, о том, какими были эти 400 дней сопротивления российскому вторжению и чего ждать дальше;
  • попытке правительства Украины выселить из Киево-Печерской лавры служителей Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Павлом (Лебедем), который также известен как Паша Мерседес, и возникшем скандале;
  • расширении НАТО и вступлении Финляндии в Альянс;
  • угрозах применения ядерного оружия от белорусского диктатора Александра Лукашенко;
  • том, когда арестуют экс-президента США Дональда Трампа;
  • других значимых международных событиях недели.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".

Теги: Владимир Путин, Савик Шустер, НАТО, Александр Лукашенко, Киево-Печерская лавра, Финляндия, Алеся Бацман, трансляция
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