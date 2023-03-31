Шустер: Сейчас у Израиля абсолютно четкая позиция по Украине, особенно в свете того, что происходит с Ираном

"В украинском медиапространстве ведь говорилось: а почему Израиль не помогает, а почему Израиль тормозит, а почему Израиль это, а почему не то, где наш этот щит (система ПВО "Железный купол". – "ГОРДОН"), почему нам не дают щит. Сейчас у Израиля очень четкая позиция, очень абсолютно четкая позиция. Особенно в свете того, что происходит с Ираном, и что делает Иран в Украине, и что Иран делает вообще и в взаимоотношении с Россией", – сказал он.
Шустер считает, что Израиль уже определился, на чьей он стороне в войне России против Украины.
"Конечно, Израиль будет на стороне Украины, тут нет никакого сомнения. Я думаю, Израиль уже не будет спорить с Америкой и Европой. Это уже очевидная ситуация. Если год назад, я думаю, у них были какие-то стратегические свои интересы и они считали, что так быстро портить отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным не надо, то сейчас они поняли, что нет. Люди которые помнят Холокост, это то, что продается в школах, то, что передается из поколения в поколение, и то, что делает российская военщина в Украине, – это реально геноцид. Быть на стороне агрессора в этой ситуации, даже вызывать подозрения, что ты можешь быть на стороне агрессора, – это неприемлемо", – добавил он.
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц, который занимал этот пост в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
16 февраля глава МИД Израиля был с визитом в Киеве. Зеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 марта заявлял, что обязательства, взятые на себя страной перед Россией, не дают ей возможности дать оружие Украине для защиты от РФ. В то же время посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Бацман сказал, что Израиль поддерживает Украину и выступает против российской агрессии.