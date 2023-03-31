Шустер: Сейчас у Израиля абсолютно четкая позиция по Украине, особенно в свете того, что происходит с Ираном

"В украинском медиапространстве ведь говорилось: а почему Израиль не помогает, а почему Израиль тормозит, а почему Израиль это, а почему не то, где наш этот щит (система ПВО "Железный купол". – "ГОРДОН"), почему нам не дают щит. Сейчас у Израиля очень четкая позиция, очень абсолютно четкая позиция. Особенно в свете того, что происходит с Ираном, и что делает Иран в Украине, и что Иран делает вообще и в взаимоотношении с Россией", – сказал он.

Шустер считает, что Израиль уже определился, на чьей он стороне в войне России против Украины.

"Конечно, Израиль будет на стороне Украины, тут нет никакого сомнения. Я думаю, Израиль уже не будет спорить с Америкой и Европой. Это уже очевидная ситуация. Если год назад, я думаю, у них были какие-то стратегические свои интересы и они считали, что так быстро портить отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным не надо, то сейчас они поняли, что нет. Люди которые помнят Холокост, это то, что продается в школах, то, что передается из поколения в поколение, и то, что делает российская военщина в Украине, – это реально геноцид. Быть на стороне агрессора в этой ситуации, даже вызывать подозрения, что ты можешь быть на стороне агрессора, – это неприемлемо", – добавил он.