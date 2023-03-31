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Шустер: Сейчас у Израиля абсолютно четкая позиция по Украине, особенно в свете того, что происходит с Ираном

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Шустер: Израиль будет на стороне Украины
Шустер: Израиль будет на стороне Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Израильское общество не воспримет то, что Израиль мог бы оказаться на стороне убийц. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

"В украинском медиапространстве ведь говорилось: а почему Израиль не помогает, а почему Израиль тормозит, а почему Израиль это, а почему не то, где наш этот щит (система ПВО "Железный купол". – "ГОРДОН"), почему нам не дают щит. Сейчас у Израиля очень четкая позиция, очень абсолютно четкая позиция. Особенно в свете того, что происходит с Ираном, и что делает Иран в Украине, и что Иран делает вообще и в взаимоотношении с Россией", – сказал он.

Шустер считает, что Израиль уже определился, на чьей он стороне в войне России против Украины.

"Конечно, Израиль будет на стороне Украины, тут нет никакого сомнения. Я думаю, Израиль уже не будет спорить с Америкой и Европой. Это уже очевидная ситуация. Если год назад, я думаю, у них были какие-то стратегические свои интересы и они считали, что так быстро портить отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным не надо, то сейчас они поняли, что нет. Люди которые помнят Холокост, это то, что продается в школах, то, что передается из поколения в поколение, и то, что делает российская военщина в Украине, – это реально геноцид. Быть на стороне агрессора в этой ситуации, даже вызывать подозрения, что ты можешь быть на стороне агрессора, – это неприемлемо", – добавил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц, который занимал этот пост в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

16 февраля глава МИД Израиля был с визитом в КиевеЗеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 марта заявлял, что обязательства, взятые на себя страной перед Россией, не дают ей возможности дать оружие Украине для защиты от РФ. В то же время посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Бацман сказал, что Израиль поддерживает Украину и выступает против российской агрессии.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Иран, Израиль, Савик Шустер, ПВО, российская агрессия, война России против Украины
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