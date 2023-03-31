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Шустер пояснил, почему в США до сих пор не осудили Трампа

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Шустер о процессе над Трампом: Вы должны быть на сто процентов убедительны
Шустер о процессе над Трампом: Вы должны быть на сто процентов убедительны
Фото: EPA

Украинский телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, преступник, но суд над ним в США будет долгим процессом.

"Трамп тоже преступник. Если человек ставит под сомнение американскую Конституцию, конечно, он преступник. Человек, который 6 января [2021 года] ведет себя так, как он себя повел, практически призывая людей идти... Комиссия, которая это расследовала, пришла к выводу, что Трамп призывал напрямую людей идти на парламент Соединенных Штатов. Понимаете, это же самое тяжкое преступление политическое", – сказал он.

По мнению Шустера, в вопросе официального осуждения Трампа что-то тормозится в недрах всего аппарата юстиции Соединенных Штатов или в целом в американском политикуме.

"Но я думаю, что это все равно долгий процесс. То есть осудить президента... Если вы выносите приговор президенту, вы должны быть на сто процентов убедительны. Вся страна должна в это поверить. Я думаю, важно для общества демократического, особенно для общества, которое живет при американской Конституции, убедить все стороны, даже сторонников Трампа. Поэтому это такой долгий процесс. Я думаю, там есть политическая составляющая, в этом нет сомнения. Я думаю, что республиканский истеблишмент, когда они будут выбирать кандидата в президенты, – у меня надежда скорее, чем ощущения, – что они скажут, что Трамп токсичен и разрушителен для Республиканской партии", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, но оба раза безуспешно.

Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

23 декабря 2022 года декабря спецкомитет Палаты представителей США завершил 18-месячное расследование о штурме Капитолия и опубликовал 814-страничный доклад. В нем говорится, что бывший президент США Дональд Трамп участвовал в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США и не предпринял никаких действий, чтобы помешать своим сторонникам атаковать Капитолий. "Главной причиной [инцидента] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", – говорится в отчете.

6 января 2023 года издание The New York Times сообщило, что бывшая партнерша полицейского Брайана Д. Сикника Сандра Гарца требует выплатить моральную компенсацию в размере $10 млн. В своем иске Гарца назвала Трампа виновным как в целом в "насилии 6 января", так и конкретно в смерти офицера Сикника. Сикник стал пятой жертвой событий 6 января 2021 года, скончавшись на следующий день в больнице. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Савик Шустер, штурм, приговор, Дональд Трамп, преступление
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