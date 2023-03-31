Шустер пояснил, почему в США до сих пор не осудили Трампа

Шустер о процессе над Трампом: Вы должны быть на сто процентов убедительны Фото: EPA

"Трамп тоже преступник. Если человек ставит под сомнение американскую Конституцию, конечно, он преступник. Человек, который 6 января [2021 года] ведет себя так, как он себя повел, практически призывая людей идти... Комиссия, которая это расследовала, пришла к выводу, что Трамп призывал напрямую людей идти на парламент Соединенных Штатов. Понимаете, это же самое тяжкое преступление политическое", – сказал он.

По мнению Шустера, в вопросе официального осуждения Трампа что-то тормозится в недрах всего аппарата юстиции Соединенных Штатов или в целом в американском политикуме.

"Но я думаю, что это все равно долгий процесс. То есть осудить президента... Если вы выносите приговор президенту, вы должны быть на сто процентов убедительны. Вся страна должна в это поверить. Я думаю, важно для общества демократического, особенно для общества, которое живет при американской Конституции, убедить все стороны, даже сторонников Трампа. Поэтому это такой долгий процесс. Я думаю, там есть политическая составляющая, в этом нет сомнения. Я думаю, что республиканский истеблишмент, когда они будут выбирать кандидата в президенты, – у меня надежда скорее, чем ощущения, – что они скажут, что Трамп токсичен и разрушителен для Республиканской партии", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube