Яценюк о вероятности ареста Трампа: В США нет такого понятия, как иммунитет от закона. Все решает суд

"В этом и есть специфика правовой страны. Соединенные Штаты Америки являются правовым государством. Там нет такого понятия, как иммунитет от закона. Президент пользуется иммунитетом, как и в Украине. Но, например, вы помните, что в резиденцию Джозефа Байдена ФБР приехало и обыскивало, когда оно искало документы с грифом "тайно"... Это было буквально несколько месяцев назад. Потому что то, что с кем будет в Соединенных Штатах, решает суд. Даже не прокурор", – сказал он.

По мнению Яценюка, Украине нужно тянутся к такой судебной системе, как в США.

"У них, в отличие от нашей системы, прокурор, когда предъявит обвинения, несет и ответственность, и он может отказаться. Они могут рассматривать, рассматривать то или иное дело, вести следствие и отказаться от предъявления обвинения. И это у них нормальная практика. Самое основное у них – это судебная система. Потому, в принципе, нам к этому нужно тянуться. Хотя уже очень многое в этом вопросе сделано", – сказал Яценюк.

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