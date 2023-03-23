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Яценюк о вероятности ареста Трампа: В США нет такого понятия, как иммунитет от закона. Все решает суд

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18 марта Трамп заявлял, что его могут арестовать
18 марта Трамп заявлял, что его могут арестовать
Фото: EPA

В США как в правовом государстве все решает суд. Об этом заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, отвечая на вопрос, возможен ли арест бывшего президента США Дональда Трампа.

"В этом и есть специфика правовой страны. Соединенные Штаты Америки являются правовым государством. Там нет такого понятия, как иммунитет от закона. Президент пользуется иммунитетом, как и в Украине. Но, например, вы помните, что в резиденцию Джозефа Байдена ФБР приехало и обыскивало, когда оно искало документы с грифом "тайно"... Это было буквально несколько месяцев назад. Потому что то, что с кем будет в Соединенных Штатах, решает суд. Даже не прокурор", – сказал он.

По мнению Яценюка, Украине нужно тянутся к такой судебной системе, как в США.

"У них, в отличие от нашей системы, прокурор, когда предъявит обвинения, несет и ответственность, и он может отказаться. Они могут рассматривать, рассматривать то или иное дело, вести следствие и отказаться от предъявления обвинения. И это у них нормальная практика. Самое основное у них – это судебная система. Потому, в принципе, нам к этому нужно тянуться. Хотя уже очень многое в этом вопросе сделано", – сказал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

18 марта Трамп заявил, что 21 марта его могут арестовать и призвал сторонников выходить на протесты. Как отмечало Reuters, речь идет об обвинениях в выплате денег порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс) за молчание. 

Газета Wall Street Journal сообщила в январе 2018 года, что в октябре 2016-го, за месяц до выборов президента США, адвокат Тампа Майкл Коэн договорился с адвокатом Клиффорд о выплате ей $130 тыс. за неразглашение информации о предположительной интимной связи с бизнесменом. Тогда Коэн отверг эту информацию. 

В марте того же года актриса рассказала, что в 2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом. По словам актрисы, она состояла в отношениях с нынешним президентом США в 2006 году (тогда он уже был женат на Меланье Трамп), но представители американского президента эту информацию отрицали.

Коэн сообщил, что в 2016 году заплатил Клиффорд, но не уточнил цели денежной компенсации. В Белом доме сообщили, что актриса проиграла суд, пытаясь добиться отмены соглашения о молчании. После этого Клиффорд заверила, что готова вернуть президенту США $130 тыс. за право рассказывать об их романе.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Арсений Яценюк, Украина, обыск, Дональд Трамп, обвинение
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