ФБР проводит обыск в доме Байдена из-за секретных документов

Министерство юстиции проводит плановый обыск "при полной поддержке и содействии" со стороны Байдена, заявил его адвокат Фото: EPA

Об этом рассказал личный адвокат Байдена Боб Бауэр, его цитирует CNN.

По словам адвоката, министерство юстиции проводит плановый обыск "при полной поддержке и содействии" со стороны Байдена.

Бауэр отметил, что дополнительная информация будет по завершении обыска.

CNN сообщил, что это уже третий известный случай, когда агенты ФБР обыскивали недвижимость, связанную с Байденом, в поисках секретных документов.

Так, 20 января следователи ФБР провели обыск в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) и нашли шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.

По данным американского телеканала, Байден купил дом в Рехобот-Бич после ухода с поста вице-президента, в последний раз он там был с 20-го по 23 января.