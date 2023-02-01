ФБР проводит обыск в доме Байдена из-за секретных документов

Об этом рассказал личный адвокат Байдена Боб Бауэр, его цитирует CNN.
По словам адвоката, министерство юстиции проводит плановый обыск "при полной поддержке и содействии" со стороны Байдена.
Бауэр отметил, что дополнительная информация будет по завершении обыска.
CNN сообщил, что это уже третий известный случай, когда агенты ФБР обыскивали недвижимость, связанную с Байденом, в поисках секретных документов.
Так, 20 января следователи ФБР провели обыск в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) и нашли шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.
По данным американского телеканала, Байден купил дом в Рехобот-Бич после ухода с поста вице-президента, в последний раз он там был с 20-го по 23 января.
2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Широкой публике об этом стало известно в январе 2023 года.
12 января появилась информация о том, что юристы Байдена обнаружили еще одну партию секретных правительственных документов в неположенном месте.
Также 12 января генеральный прокурор США Меррик Гарленд объявил о назначении специального прокурора для расследования. Спецпрокурором стал Роберт Хур, занимавший пост главного федерального прокурора в Мэриленде при предыдущем президенте Дональде Трампе.
Ранее, в августе 2022 года, 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".
Как отметило агентство Reuters, ситуации Байдена и Трампа отличаются по нескольким параметрам. У Байдена обнаружили около 10 документов. Адвокаты сразу же сообщили об этом в Национальный архив США и передали материалы. В свою очередь, Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные. Он не возвращал их добровольно, несмотря на многочисленные запросы Национального архива, подчеркнуло агентство.