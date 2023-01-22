ФБР провело обиск в доме Байдена и нашло новые секретные материалы

Обыск длился около 13 часов, заявил адвокат. Во время обыска в доме президента следователи обнаружили новые секретные материалы. В частности, были найдены шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.

Отмечается, что найденные документы относятся ко временам работы Байдена в Сенате и на посту вице-президента. Следователи также изъяли для дальнейшего изучения личные рукописные заметки Байдена тех времен.

Как отметил телеканал, обыск ФБР в доме Байдена был добровольным, но знаменует собой "эскалацию" расследования обращения президента с секретными документами и "неизбежно приведет к сравнению" с его предшественником Дональдом Трампом.