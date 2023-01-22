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ФБР провело обиск в доме Байдена и нашло новые секретные материалы

В доме Байдена нашли шесть документов с грифом "секретно"
В доме Байдена нашли шесть документов с грифом "секретно"

Следователи Федерального бюро расследований (ФБР) США 20 января провели обыск в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом сообщил CNN со ссылкой на слова адвоката Байдена Боба Бауэра

Обыск длился около 13 часов, заявил адвокат. Во время обыска в доме президента следователи обнаружили новые секретные материалы. В частности, были найдены шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.

Отмечается, что найденные документы относятся ко временам работы Байдена в Сенате и на посту вице-президента. Следователи также изъяли для дальнейшего изучения личные рукописные заметки Байдена тех времен.

Как отметил телеканал, обыск ФБР в доме Байдена был добровольным, но знаменует собой "эскалацию" расследования обращения президента с секретными документами и "неизбежно приведет к сравнению" с его предшественником Дональдом Трампом.

Контекст:

2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Широкой публике об этом стало известно в январе 2023 года.

12 января появилась информация о том, что юристы Байдена обнаружили еще одну партию секретных правительственных документов в неположенном месте.

Также 12 января генеральный прокурор США Меррик Гарленд объявил о назначении специального прокурора для расследования. Спецпрокурором стал Роберт Хур, занимавший пост главного федерального прокурора в Мэриленде при президенте Трампе.

В августе 2022 года 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".

Как отметило агентство Reuters, ситуации Байдена и Трампа отличаются по нескольким параметрам. У Байдена обнаружили около 10 документов. Адвокаты сразу же сообщили об этом в Национальный архив США и передали материалы. В свою очередь Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные. Он не возвращал их добровольно, несмотря на многочисленные запросы Национального архива, подчеркнуло агентство. 

Теги: США, Джо Байден, ФБР, обыск, расследование, документы, президент, адвокат, Делавэр
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