Трамп заявил, что во вторник его могут арестовать, и призвал сторонников к протестам

Трамп был президентом США с 2017-го по 2021 год Фото: EPA

СМИ отмечает, что речь идет об обвинениях в выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание.

По словам Трампа, "незаконные утечки из коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуры Манхэттена" указывают, что "поскольку преступление не может быть доказано... будет арестован ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент Соединенных Штатов Америки во вторник на следующей неделе".

При этом Трамп не предоставил доказательств утечек из офиса окружного прокурора и не стал обсуждать в своем посте возможные обвинения. Его спикер заявил, что бывший президент не был официально уведомлен ни о каком аресте.

"Протестуйте, верните нашу нацию!" – добавил бывший американский лидер.

Он заявил, что продолжит предвыборную кампанию, даже если ему будет предъявлено обвинение.

Представитель окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, чей офис расследовал тайный платеж в размере $130 тыс., сделанный бывшим личным адвокатом Трампа Майклом Коэном порноактрисе Сторми Дэниелс, отказался от комментариев. Источники агентства сообщили, что офис Брэгга представил большому жюри доказательства платежа, который был получен в последние дни предвыборной кампании Трампа в 2016 году в обмен на молчание Дэниелс о романе, который, по ее словам, был с Трампом 10 годами ранее.

Газета Wall Street Journal сообщила в январе 2018 года, что в октябре 2016-го, за месяц до выборов президента США, Коэн договорился с адвокатом Клиффорд о выплате ей $130 тыс. за неразглашение информации о предположительной интимной связи с бизнесменом. Тогда Коэн отверг эту информацию.