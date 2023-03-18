Трамп заявил, что во вторник его могут арестовать, и призвал сторонников к протестам

СМИ отмечает, что речь идет об обвинениях в выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание.
По словам Трампа, "незаконные утечки из коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуры Манхэттена" указывают, что "поскольку преступление не может быть доказано... будет арестован ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент Соединенных Штатов Америки во вторник на следующей неделе".
При этом Трамп не предоставил доказательств утечек из офиса окружного прокурора и не стал обсуждать в своем посте возможные обвинения. Его спикер заявил, что бывший президент не был официально уведомлен ни о каком аресте.
"Протестуйте, верните нашу нацию!" – добавил бывший американский лидер.
Он заявил, что продолжит предвыборную кампанию, даже если ему будет предъявлено обвинение.
Представитель окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, чей офис расследовал тайный платеж в размере $130 тыс., сделанный бывшим личным адвокатом Трампа Майклом Коэном порноактрисе Сторми Дэниелс, отказался от комментариев. Источники агентства сообщили, что офис Брэгга представил большому жюри доказательства платежа, который был получен в последние дни предвыборной кампании Трампа в 2016 году в обмен на молчание Дэниелс о романе, который, по ее словам, был с Трампом 10 годами ранее.
Газета Wall Street Journal сообщила в январе 2018 года, что в октябре 2016-го, за месяц до выборов президента США, Коэн договорился с адвокатом Клиффорд о выплате ей $130 тыс. за неразглашение информации о предположительной интимной связи с бизнесменом. Тогда Коэн отверг эту информацию.
В марте того же года актриса рассказала, что в 2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом. По словам актрисы, она состояла в отношениях с нынешним президентом США в 2006 году (тогда он уже был женат на Меланье Трамп), но представители американского президента эту информацию отрицали.
Коэн сообщил, что в 2016 году заплатил Клиффорд, но не уточнил цели денежной компенсации. В Белом доме сообщили, что актриса проиграла суд, пытаясь добиться отмены соглашения о молчании. После этого Клиффорд заверила, что готова вернуть президенту США $130 тыс. за право рассказывать об их романе.
Осенью 2018 года она издала книгу Full Disclosure, которую The Guardian назвала "интимным портретом неуверенного в себе и неуклюжего Трампа".
Трамп сначала говорил, что не знал о деньгах, которые его юристы выплатили порноактрисе, а потом заявлял, что узнал о них "позже". По словам Трампа, актрисе передавали его личные деньги, а не из фонда предвыборной кампании.
В декабре 2018 тогда Коэн заявил, что Трамп знал обо всем, что происходило во время избирательной кампании 2016 года, в том числе о противозаконности выплаты отступных за молчание женщинам.
Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, но оба раза безуспешно.
Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины.
Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине и заявлял, что может закончить развязанную Россией войну против Украины в течение суток. Он уверен, что "сможет решить этот вопрос", как только вновь станет президентом США.
6 марта в эфире радиошоу ведущего Fox News Шона Хэннити Трамп уточнил, что он мог бы договориться о прекращение войны ценой оккупации Россией территорий Украины. "В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили", – сказал он.