Нетаньяху заявил, что Израиль не может предоставить вооружение Украине из-за давних договоренностей с Россией

По его словам, Тель-Авив связан договоренностью с Москвой о совместном сдерживании Сирии. В рамках этой сделки российские и израильские военные вместе патрулируют небо на сирийской границе. Это предотвращает открытие для Израиля "третьего фронта", сказал он.

"Но в рамках этих ограничений, в рамках этих соображений мы стараемся оказывать гуманитарную и оборонную поддержку Украине. Это делается, происходит, пока мы здесь говорим", – сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что участие Израиля распространяется и на военную помощь, но не наступательного, а оборонительного характера.

"Мы поддерживаем Украину не только гуманитарными средствами, но также оказываем помощь в гражданской обороне", – сказал он, уточнив, что речь идет о системах локального оповещения при воздушной тревоге.

Times of Israel пишет, что накануне Нетаньяху впервые после вступления в должность провел совещание о политике Израиля в отношении помощи Украине, защищающейся от России. На нем в том числе обсуждались многократные запросы Киева о предоставлении средств противовоздушной обороны. Издание пишет, ссылаясь на источники, что США также подталкивают израильское правительство активизировать поддержку Украины.