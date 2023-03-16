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Нетаньяху заявил, что Израиль не может предоставить вооружение Украине из-за давних договоренностей с Россией

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РФ помогает Израилю защищаться от Сирии премьер-министр Израиля
РФ помогает Израилю защищаться от Сирии – премьер-министр Израиля
Фото: ЕРА

Обязательства, взятые на себя Израилем перед Россией, не дают ему возможности дать оружие Украине для защиты от РФ. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 15 марта на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине, которую пресс-служба премьера транслировала в YouTube.

По его словам, Тель-Авив связан договоренностью с Москвой о совместном сдерживании Сирии. В рамках этой сделки российские и израильские военные вместе патрулируют небо на сирийской границе. Это предотвращает открытие для Израиля "третьего фронта", сказал он.

"Но в рамках этих ограничений, в рамках этих соображений мы стараемся оказывать гуманитарную и оборонную поддержку Украине. Это делается, происходит, пока мы здесь говорим", – сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что участие Израиля распространяется и на военную помощь, но не наступательного, а оборонительного характера.

"Мы поддерживаем Украину не только гуманитарными средствами, но также оказываем помощь в гражданской обороне", – сказал он, уточнив, что речь идет о системах локального оповещения при воздушной тревоге. 

Times of Israel пишет, что накануне Нетаньяху впервые после вступления в должность провел совещание о политике Израиля в отношении помощи Украине, защищающейся от России. На нем в том числе обсуждались многократные запросы Киева о предоставлении средств противовоздушной обороны. Издание пишет, ссылаясь на источники, что США также подталкивают израильское правительство активизировать поддержку Украины.

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".

Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

16 февраля глава МИД Израиля был с визитом в КиевеЗеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.

9 марта министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции во время визита в Тель-Авиве призвал союзников, в том числе правительство Нетаньяху, усилить помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

Теги: Россия, Германия, Израиль, Сирия, Берлин, Биньямин Нетаньяху, ПВО, военная помощь, Олаф Шольц
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