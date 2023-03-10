Остин в Израиле призвал союзников усилить помощь Украине

"Дестабилизирующие действия Ирана представляют угрозу не только для Израиля, но и для всего региона и мира. Мы особенно обеспокоены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией, включая использование иранских беспилотников для терроризирования и убийства невинных гражданских лиц в Украине", – сказал он.
Остин отметил, что за последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось, и это создает серьезные проблемы, поскольку Иран приобретает в Украине важные знания и опыт ведения боевых действий.
В обмен на поддержку Ирана в Украине Россия, по словам главы Пентагона, предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в сфере обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны.
"Мы призываем всех наших союзников и партнеров сделать шаг вперед в этот переломный момент истории. Страны доброй воли, и особенно наши демократические страны, должны срочно внести свой вклад в помощь Украине в борьбе за ее свободу. И мы должны объединиться, чтобы противостоять мрачному видению [президента РФ Владимира] Путина о мире, в котором автократы решают, какие страны могут быть уничтожены. Поэтому мы будем продолжать отстаивать наши интересы, наши принципы и наших друзей", – подытожил он.
По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.
Министерство обороны США 24 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд. Это 33-й пакет военной помощи США, в него войдут, в частности, дополнительные ракеты для HIMARS и другие боеприпасы, а также разные виды беспилотников. Речь в этом случае идет не об отправке оружия со складов Пентагона, а о заказе у промышленности.