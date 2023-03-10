Остин в Израиле призвал союзников усилить помощь Украине

"Дестабилизирующие действия Ирана представляют угрозу не только для Израиля, но и для всего региона и мира. Мы особенно обеспокоены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией, включая использование иранских беспилотников для терроризирования и убийства невинных гражданских лиц в Украине", – сказал он.

Остин отметил, что за последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось, и это создает серьезные проблемы, поскольку Иран приобретает в Украине важные знания и опыт ведения боевых действий.

В обмен на поддержку Ирана в Украине Россия, по словам главы Пентагона, предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в сфере обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны.

"Мы призываем всех наших союзников и партнеров сделать шаг вперед в этот переломный момент истории. Страны доброй воли, и особенно наши демократические страны, должны срочно внести свой вклад в помощь Украине в борьбе за ее свободу. И мы должны объединиться, чтобы противостоять мрачному видению [президента РФ Владимира] Путина о мире, в котором автократы решают, какие страны могут быть уничтожены. Поэтому мы будем продолжать отстаивать наши интересы, наши принципы и наших друзей", – подытожил он.