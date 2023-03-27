Шустер: Саудовская Аравия очень легко пошла на восстановление отношений с Ираном. Это сильный удар по репутации Америки

"Восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Очень важная новость, она очень важная, потому что на этом настаивал Китай. И Китай не только посредничал, но он и давил", – отметил Шустер.
Он добавил, что в арабском мире, в частности в исламском мире, эта новость воспринята точно неоднозначно.
"Тем более, что инфраструктура Саудовской Аравии была обстреляна... Есть такая организация террористическая в Йемене, ее поддерживает Иран. И в принципе, очень странно, что Саудовская Аравия так легко пошла на восстановление дипломатических отношений с Ираном. Тем более, что Иран сейчас является вообще-то одной из этих стран, которые представляют зло... Я думаю, что это очень сильный удар по репутации Америки. Вот к чему стремились Китай и, я думаю, в определенной степени лидеры Саудовской Аравии", – сказал журналист.
Шустер отметил, что Штаты и, в частности, президент США Джо Байден часто поднимают вопрос о смерти журналиста Джамаля Хашогги, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
"Американцы считают, что наследный принц Саудовской Аравии к этому имеет отношение. Конечно же, Америка не закрывает на это глаза, по крайней мере администрация Джо Байдена. А Китай... Ну что Китаю? Ну взяли оппозиционного журналиста, порезали на кусочки и выбросили куда-нибудь – для Китая это нормально. Поэтому Китай, я думаю, стремится всякими своими дипломатическими действиями показать Соединенным Штатам, что на Ближнем Востоке они уже не самый главный игрок", – сделал вывод журналист.
В начале января 2016 года в Саудовской Аравии привели в исполнение смертные приговоры в отношении 47 человек, признанных виновными в терроризме. Большинство казненных были связаны с серией нападений, проведенных "Аль-Каидой" с 2003 по 2006 годы в Саудовской Аравии.
Среди казненных был известный шиитский проповедник шейх Нимр аль-Нимр. После его казни начались массовые протесты во многих мусульманских странах, а верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Саудовскую Аравию настигнет "божественное возмездие". После этого Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном.
Отношения двух стран еще сильнее ухудшились в 2019 году, когда Саудовская Аравия обвинила Иран в ракетных атаках и атаках беспилотников на ее нефтяные объекты. Иран отверг обвинения. Ответственность за атаку беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании взяли на себя йеменские сепаратисты-хуситы.
К вопросу нормализации отношений Саудовская Аравия и Иран вернулись в 2021 году. Переговоры шли несколько лет и 10 марта 2023-го обе страны при посредничестве Китая договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства, отмечает Reuters. Соглашение также включало в себя "подтверждение уважения суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела".