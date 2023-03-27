Шустер: Саудовская Аравия очень легко пошла на восстановление отношений с Ираном. Это сильный удар по репутации Америки

Шустер: Китай стремится своими дипломатическими действиями показать Штатам, что на Ближнем Востоке они уже не самый главный игрок Фото: Шустер online / Facebook

"Восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Очень важная новость, она очень важная, потому что на этом настаивал Китай. И Китай не только посредничал, но он и давил", – отметил Шустер.

Он добавил, что в арабском мире, в частности в исламском мире, эта новость воспринята точно неоднозначно.

"Тем более, что инфраструктура Саудовской Аравии была обстреляна... Есть такая организация террористическая в Йемене, ее поддерживает Иран. И в принципе, очень странно, что Саудовская Аравия так легко пошла на восстановление дипломатических отношений с Ираном. Тем более, что Иран сейчас является вообще-то одной из этих стран, которые представляют зло... Я думаю, что это очень сильный удар по репутации Америки. Вот к чему стремились Китай и, я думаю, в определенной степени лидеры Саудовской Аравии", – сказал журналист.

Шустер отметил, что Штаты и, в частности, президент США Джо Байден часто поднимают вопрос о смерти журналиста Джамаля Хашогги, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Американцы считают, что наследный принц Саудовской Аравии к этому имеет отношение. Конечно же, Америка не закрывает на это глаза, по крайней мере администрация Джо Байдена. А Китай... Ну что Китаю? Ну взяли оппозиционного журналиста, порезали на кусочки и выбросили куда-нибудь – для Китая это нормально. Поэтому Китай, я думаю, стремится всякими своими дипломатическими действиями показать Соединенным Штатам, что на Ближнем Востоке они уже не самый главный игрок", – сделал вывод журналист.