"Дискуссия продолжается без пауз". Резников считает, что союзники предоставят Украине современные боевые самолеты

"Очередные воздушные атаки российских преступников на мирные украинские города подчеркнули, что одним из главных приоритетов для Украины является усиление системы ПВО и ПРО. Это предмет нашего постоянного диалога с партнерами по антикремлевской коалиции. Важный компонент нашей обороны – воздушные платформы, позволяющие эффективно отвечать на вызовы. В частности, в качестве быстрого ответа, который даст результат в короткие сроки, нам подходят самолеты советского образца", – отметил министр.
Он выразил благодарность Словакии и Польше, которые согласились передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, эти самолеты позволят существенно усилить оборону Украины и сделают небо страны более безопасным.
"В то же время стратегической целью был и остается переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат нашим пилотам преимущество над врагом. Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии. Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте", – подчеркнул Резников.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
28 марта Остин допустил предоставление Украине F-16, отметив, что подготовка к передаче американских истребителей может занять примерно 18 месяцев.
В опубликованном 2 апреля интервью The Telegraph украинские летчики майор Вадим Ворошилов (позывной Karaya) и полковник Владимир Логачев заявили, что из-за промедления со стороны западных союзников Украина теряет своих самых опытных летчиков, которые могли бы освоить американские истребители F-16. По их словам, для обучения эксплуатации западных самолетов украинцам нужно менее шести месяцев.