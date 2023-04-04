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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дискуссия продолжается без пауз". Резников считает, что союзники предоставят Украине современные боевые самолеты

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Резников: Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте
Резников: Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте
Фото: ЕРА

Переговоры с союзниками о предоставлении Украине современных боевых самолетов не прекращаются. Об этом 4 апреля в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Очередные воздушные атаки российских преступников на мирные украинские города подчеркнули, что одним из главных приоритетов для Украины является усиление системы ПВО и ПРО. Это предмет нашего постоянного диалога с партнерами по антикремлевской коалиции. Важный компонент нашей обороны – воздушные платформы, позволяющие эффективно отвечать на вызовы. В частности, в качестве быстрого ответа, который даст результат в короткие сроки, нам подходят самолеты советского образца", – отметил министр.

Он выразил благодарность Словакии и Польше, которые согласились передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, эти самолеты позволят существенно усилить оборону Украины и сделают небо страны более безопасным.

"В то же время стратегической целью был и остается переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат нашим пилотам преимущество над врагом. Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии. Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте", – подчеркнул Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0vfWPCfKhr5CmojC3Qs5hZt7EAzr2Eg2tjGFSYk6ujMh1ZzKwef48uzi4jpkmMEwql

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

28 марта Остин допустил предоставление Украине F-16, отметив, что подготовка к передаче американских истребителей может занять примерно 18 месяцев.

В опубликованном 2 апреля интервью The Telegraph украинские летчики майор Вадим Ворошилов (позывной Karaya) и полковник Владимир Логачев заявили, что из-за промедления со стороны западных союзников Украина теряет своих самых опытных летчиков, которые могли бы освоить американские истребители F-16. По их словам, для обучения эксплуатации западных самолетов украинцам нужно менее шести месяцев.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ПВО, Алексей Резников, истребители, самолеты, ПРО, война России против Украины
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