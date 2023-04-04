"Дискуссия продолжается без пауз". Резников считает, что союзники предоставят Украине современные боевые самолеты

"Очередные воздушные атаки российских преступников на мирные украинские города подчеркнули, что одним из главных приоритетов для Украины является усиление системы ПВО и ПРО. Это предмет нашего постоянного диалога с партнерами по антикремлевской коалиции. Важный компонент нашей обороны – воздушные платформы, позволяющие эффективно отвечать на вызовы. В частности, в качестве быстрого ответа, который даст результат в короткие сроки, нам подходят самолеты советского образца", – отметил министр.

Он выразил благодарность Словакии и Польше, которые согласились передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, эти самолеты позволят существенно усилить оборону Украины и сделают небо страны более безопасным.

"В то же время стратегической целью был и остается переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат нашим пилотам преимущество над врагом. Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии. Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте", – подчеркнул Резников.