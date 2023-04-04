Оккупанты используют до 20 планирующих бомб в день на территории Украины – Игнат

"Затишья нет, авиация врага работает. Начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров – до 70 км. Противник применяет 10–15, до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО", – рассказал Игнат.

По его словам, это новая для Украины угроза, на которую нужно оперативно реагировать, но эффективно реагировать пока нечем.

"Чтобы те самолеты отогнать подальше от наших границ, нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО, как Patriot, и истребители, которые могут использовать ракеты класса "воздух-воздух" на больших расстояниях", – сказал Игнат.