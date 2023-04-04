Оккупанты используют до 20 планирующих бомб в день на территории Украины – Игнат

"Затишья нет, авиация врага работает. Начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров – до 70 км. Противник применяет 10–15, до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО", – рассказал Игнат.
По его словам, это новая для Украины угроза, на которую нужно оперативно реагировать, но эффективно реагировать пока нечем.
"Чтобы те самолеты отогнать подальше от наших границ, нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО, как Patriot, и истребители, которые могут использовать ракеты класса "воздух-воздух" на больших расстояниях", – сказал Игнат.
В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией. Игнат отмечал, что обычно эти бомбы РФ не являются очень точными, поэтому представляют большую угрозу гражданским объектам.
Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express. Игнат тогда отмечал, что, чтобы перехватывать самолеты, несущие такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16.
Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двоих погибших, девяти раненых и одном травмированном. Погибшими оказались полицейский и сторож школы, которая была разрушена авиаударом.
Несколько авиаударов планирующими авиабомбами россияне нанесли в марте по Бериславу Херсонской области.