ПВО сбила 14 из 17 запущенных Россией иранских дронов-камикадзе Shahed – Воздушные силы

В командовании отметили, что ночью оккупанты атаковали территорию Украины дронами Shahed 131/136 с южного направления.

"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 Shahed", – говорится в сообщении.

В ночь на 4 апреляв в Одессе были слышны взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщал о работе ПВО.

Воздушная тревога в Одесской области длилась с 1:24 по 3:14.

В Одесской РВА сообщали об атаках области ударными дронами и их сбитии.