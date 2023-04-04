ПВО сбила 14 из 17 запущенных Россией иранских дронов-камикадзе Shahed – Воздушные силы

В командовании отметили, что ночью оккупанты атаковали территорию Украины дронами Shahed 131/136 с южного направления.
"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 Shahed", – говорится в сообщении.
В ночь на 4 апреляв в Одессе были слышны взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщал о работе ПВО.
Воздушная тревога в Одесской области длилась с 1:24 по 3:14.
В Одесской РВА сообщали об атаках области ударными дронами и их сбитии.
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.