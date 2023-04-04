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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО сбила 14 из 17 запущенных Россией иранских дронов-камикадзе Shahed – Воздушные силы

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РФ вновь запустила по Украине дроны-камикадзе
РФ вновь запустила по Украине дроны-камикадзе
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

В ночь на 4 апреля украинские военные уничтожили 14 дронов-камикадзе Shahed, запущенных российскими войсками. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В командовании отметили, что ночью оккупанты атаковали территорию Украины дронами Shahed 131/136 с южного направления.

"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 Shahed", – говорится в сообщении.

В ночь на 4 апреляв в Одессе были слышны взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщал о работе ПВО.

Воздушная тревога в Одесской области длилась с 1:24 по 3:14.

В Одесской РВА сообщали об атаках области ударными дронами и их сбитии.

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, война России против Украины, Воздушные силы Украины, дрон-камикадзе
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