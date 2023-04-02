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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев назвал самое эффективное оружие украинцев для уничтожения иранских дронов-камикадзе

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Наев отметил, что зенитчики сбивают дроны-камикадзе и днем, и ночью
Наев отметил, что зенитчики сбивают дроны-камикадзе и днем, и ночью
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Иранские дроны-камикадзе Shahed, которые выпускают по Украине оккупанты, эффективнее всего уничтожаются крупнокалиберными пулеметами. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, информирует 2 апреля в Facebook командование ОС ВСУ.

"Shahed – малоскоростные цели, и для их поражения необходимо применять именно крупнокалиберные пулеметы, которые более эффективны. Соответственно, и они, чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу, постоянно меняют маршруты. Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, затем снова возвращаются", – сказал он.

По словам командующего ОС ВСУ, вражеские дроны все время пытаются уклониться от средств противовоздушной обороны украинской армии.

"Благодаря нашим международным партнерам и руководству Вооруженных сил Украины насыщенность системы противовоздушной обороны постоянно увеличивается. Мы понимаем, что каждый квадратный метр мы прикрыть не сможем. Но мы стараемся расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы противовоздушной обороны на таких подходящих расстояниях, чтобы можно было прикрывать и страховать друг друга", – объяснил Наев.

Он подчеркнул, что враг пытается подобрать время, когда, по его мнению, украинцы уставшие, поэтому зенитчики ВСУ пребывают в постоянной боевой готовности, "постоянно находятся в машинах и только по сигналу включаются и переходят в боевую готовность номер один".

"Практика показывает, что зенитчики будут сбивать вражеские цели и днем, и ночью в том числе", – сказал Наев.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/posts/pfbid02XWz6cLYkSwaQMV12cKMTJJtX8WhwDYv7p7aCUGo1WDWAY55i69NFvA6Tgj6bi6s9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, война, беспилотники, война России против Украины, Сергей Наев, дрон-камикадзе
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