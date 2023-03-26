Россия начала регулярно получать партии дронов-камикадзе из Ирана – британская разведка

Рост числа атак российских дронов приведет к усилению украинской ПВО, считают в минобороны Великобритании Фото: ЕРА

Вероятно, Россия начала регулярно получать партии дронов-камикадзе из Ирана, считают в разведке.

Также там определили, что оккупанты выбрали две основные базы для запуска БПЛА: из Краснодарского края РФ и с востока Брянской области.

"Это позволяет российской армии целиться по широкому спектру объектов в Украине и сокращает время полета до целей на севере страны. Вероятно, это приведет к усилению противовоздушной обороны в этом регионе", – отмечают в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 March 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/ZqZOb4b4Dg — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 26, 2023