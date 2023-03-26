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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия начала регулярно получать партии дронов-камикадзе из Ирана – британская разведка

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Рост числа атак российских дронов приведет к усилению украинской ПВО, считают в минобороны Великобритании
Рост числа атак российских дронов приведет к усилению украинской ПВО, считают в минобороны Великобритании
Фото: ЕРА

С начала марта Россия запустила по целям на территории Украины не меньше 70 беспилотников иранского производства Shahed. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило со ссылкой на данные военной разведки 26 марта в Twitter.

Вероятно, Россия начала регулярно получать партии дронов-камикадзе из Ирана, считают в разведке.

Также там определили, что оккупанты выбрали две основные базы для запуска БПЛА: из Краснодарского края РФ и с востока Брянской области.

"Это позволяет российской армии целиться по широкому спектру объектов в Украине и сокращает время полета до целей на севере страны. Вероятно, это приведет к усилению противовоздушной обороны в этом регионе", – отмечают в минобороны Великобритании.

Контекст:

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.

В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.

В Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли четыре человека. Удар пришелся по городу Ржищев, где разрушены корпуса общежития и здание техникума.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил удар оккупантов, назвав его "ночью российского террора против Украины".

Теги: ПВО, армия РФ, беспилотники, Краснодарский край, Брянская область, война России против Украины, российские оккупанты
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