В Одессе слышны взрывы. После этого в регионе объявили воздушную тревогу

О взрывах "Суспільне" написало в 1.17, когда в регионе еще не была объявлена тревога.
В 1.23 власти Одессы объявили тревогу. Судя по карте воздушных тревог, это единственная область, где была объявлена тревога.
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил о работе ПВО в области.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.