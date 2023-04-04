В Одессе слышны взрывы. После этого в регионе объявили воздушную тревогу

О пострадавших в результате взрыва пока не сообщается Фото: pixabay.com

О взрывах "Суспільне" написало в 1.17, когда в регионе еще не была объявлена тревога.

В 1.23 власти Одессы объявили тревогу. Судя по карте воздушных тревог, это единственная область, где была объявлена тревога.

Скриншот: alerts.in.ua

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил о работе ПВО в области.