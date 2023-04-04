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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе слышны взрывы. После этого в регионе объявили воздушную тревогу

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О пострадавших в результате взрыва пока не сообщается
О пострадавших в результате взрыва пока не сообщается
Фото: pixabay.com

В ночь на 4 апреля "Суспільне" сообщило, что в Одессе произошли взрывы. Вскоре после этого в области объявили воздушную тревогу.

О взрывах "Суспільне" написало в 1.17, когда в регионе еще не была объявлена тревога.

В 1.23 власти Одессы объявили тревогу. Судя по карте воздушных тревог, это единственная область, где была объявлена тревога.

Скриншот: alerts.in.ua
Скриншот: alerts.in.ua

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил о работе ПВО в области.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Одесса, взрыв, ПВО, война России против Украины, взрывы, Сергей Братчук, воздушная тревога
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