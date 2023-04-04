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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками – РВА

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По данным РВА, изсестно о сбитии дронов в Одесской области
По данным РВА, изсестно о сбитии дронов в Одесской области
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Росийские оккупанты ночью 4 апреля атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Одесской районной военной администрации.

"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", – заявил глава РВА Юрий Крук.

Он отметил, что в военное время "не все события можно комментировать или выставлять на обозрение",

"Поэтому воздерживайтесь от комментариев по поводу определенных моментов, которые появляются в социальных сетях. Продолжается боевая работа и возможна вторая волна. Так что прошу жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях!" – заявил он.

https://www.facebook.com/rda.odesa/posts/pfbid02mm3xT2HL9wwZqetgDPbH8HdG3hsyCk72Hbjq7JFgtVRbBwiM5kepnJVNn2QcaoB9l

В ночь на 4 апреляв в Одессе были слышны взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщал о работе ПВО.

Воздушная тревога в Одесской области длилась с 1:24 по 3:14.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Одесса, Одесская область, война России против Украины, дрон-камикадзе
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