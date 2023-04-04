Оккупанты ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками – РВА

"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", – заявил глава РВА Юрий Крук.
Он отметил, что в военное время "не все события можно комментировать или выставлять на обозрение",
"Поэтому воздерживайтесь от комментариев по поводу определенных моментов, которые появляются в социальных сетях. Продолжается боевая работа и возможна вторая волна. Так что прошу жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях!" – заявил он.
В ночь на 4 апреляв в Одессе были слышны взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщал о работе ПВО.
Воздушная тревога в Одесской области длилась с 1:24 по 3:14.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.