Оккупанты ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками – РВА

По данным РВА, изсестно о сбитии дронов в Одесской области Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", – заявил глава РВА Юрий Крук.

Он отметил, что в военное время "не все события можно комментировать или выставлять на обозрение",

"Поэтому воздерживайтесь от комментариев по поводу определенных моментов, которые появляются в социальных сетях. Продолжается боевая работа и возможна вторая волна. Так что прошу жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях!" – заявил он.

В ночь на 4 апреляв в Одессе были слышны взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщал о работе ПВО.

Воздушная тревога в Одесской области длилась с 1:24 по 3:14.