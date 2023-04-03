Гуменюк объяснила, почему оккупанты взяли паузу в использовании управляемых авиабомб

"Погода значительно ухудшилась. И возможно, что через какой-то период, когда погода улучшится, они снова будут применять их, поэтому бдительность нельзя терять", – подчеркнула она.

2 апреля Гуменюк рассказывала, что российские оккупанты стали чаще применять на южном направлении истребители Су-35, с помощью которых сбрасывают на территорию Украины управляемые авиационные бомбы. Спикер пояснила, что российские самолеты таким образом могут атаковать цели, находящиеся в десятках километров от линии фронта, не входя в зону действия украинской ПВО.

"Это способ терроризма, который они сейчас взяли за основу, поскольку наша огневая работа по зачистке полосы в 30 км, где им все тяжелее находить огневые позиции, чтобы атаковать Херсонскую область, имеет результат", – указала она.