Гуменюк объяснила, почему оккупанты взяли паузу в использовании управляемых авиабомб

"Погода значительно ухудшилась. И возможно, что через какой-то период, когда погода улучшится, они снова будут применять их, поэтому бдительность нельзя терять", – подчеркнула она.
2 апреля Гуменюк рассказывала, что российские оккупанты стали чаще применять на южном направлении истребители Су-35, с помощью которых сбрасывают на территорию Украины управляемые авиационные бомбы. Спикер пояснила, что российские самолеты таким образом могут атаковать цели, находящиеся в десятках километров от линии фронта, не входя в зону действия украинской ПВО.
"Это способ терроризма, который они сейчас взяли за основу, поскольку наша огневая работа по зачистке полосы в 30 км, где им все тяжелее находить огневые позиции, чтобы атаковать Херсонскую область, имеет результат", – указала она.
В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что обычно эти бомбы РФ не являются очень точными, поэтому представляют большую угрозу гражданским объектам. Чтобы противодействовать этому виду вооружения, Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты, заявлял он.
Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express. Игнат тогда отмечал, что, чтобы перехватывать самолеты, несущие такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16.
Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двоих погибших, девяти раненых и одном травмированном. Погибшими оказались полицейский и сторож школы, которая была разрушена авиаударом.
Несколько авиаударов планирующими авиабомбами россияне нанесли в марте по Бериславу Херсонской области.
Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.