В ОК "Юг" рассказали о новой тактике оккупантов с применением Су-35

Гуменюк отметила, что оккупанты не допускают свои самолеты в зону поражения украинской ПВО Фото: EPA

"У них изменение тактики наблюдается именно в том, что с применением Су-35 враг атакует прифронтовые территории, это несколько десятков километров, куда могут доставать управляемые авиабомбы, которые выпускают эти истребители. В этом и заключается тактика – что они, сохраняя свои истребители, не подпускают их в зону поражения нашей противовоздушной обороны, и используют эти бомбы против мирного населения. Это способ терроризма, который они сейчас взяли за основу, поскольку наша огневая работа по зачищению полосы в 30 км, где им все тяжелее находить огневые позиции, чтобы атаковать Херсонщину, имеет результат", – сказала Гуменюк.

Она сообщила, что за прошлые сутки наблюдалась активность российской авиации на южном направлении.

"В частности, враг поднимал Су-35, при помощи которых с использованием управляемых авиабомб в направлении Черного моря был атакован Херсонский район. Атака совершена на сельскохозяйственные угодья. Не имея никакого другого способа повлиять на местное население, враг пытается разрушить наши перспективы. То есть, Херсонщина – аграрный регион, где сейчас идут полевые работы, и таким образом враг пытается давить на местное население", – сказала она.

Гуменюк отметила, что пострадавших в результате этого удара не было.

"За прошлые сутки были такие же бомбовые удары и обстрелы артиллерийско-минометные Херсонщины, в частности, населенных пунктов, которые непосредственно находятся на побережье. Они продолжают находиться в зоне напряженного обстрела. Там есть пострадавшие: один человек погиб, один ранен", – рассказала спикер.