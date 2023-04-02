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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" рассказали о новой тактике оккупантов с применением Су-35

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Гуменюк отметила, что оккупанты не допускают свои самолеты в зону поражения украинской ПВО
Гуменюк отметила, что оккупанты не допускают свои самолеты в зону поражения украинской ПВО
Фото: EPA

Российские оккупанты стали чаще применять на южном направлении истребители Су-35, с помощью которых обстреливают территорию Украины управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал ICTV.

"У них изменение тактики наблюдается именно в том, что с применением Су-35 враг атакует прифронтовые территории, это несколько десятков километров, куда могут доставать управляемые авиабомбы, которые выпускают эти истребители. В этом и заключается тактика – что они, сохраняя свои истребители, не подпускают их в зону поражения нашей противовоздушной обороны, и используют эти бомбы против мирного населения. Это способ терроризма, который они сейчас взяли за основу, поскольку наша огневая работа по зачищению полосы в 30 км, где им все тяжелее находить огневые позиции, чтобы атаковать Херсонщину, имеет результат", – сказала Гуменюк.

Она сообщила, что за прошлые сутки наблюдалась активность российской авиации на южном направлении.

"В частности, враг поднимал Су-35, при помощи которых с использованием управляемых авиабомб в направлении Черного моря был атакован Херсонский район. Атака совершена на сельскохозяйственные угодья. Не имея никакого другого способа повлиять на местное население, враг пытается разрушить наши перспективы. То есть, Херсонщина – аграрный регион, где сейчас идут полевые работы, и таким образом враг пытается давить на местное население", – сказала она.

Гуменюк отметила, что пострадавших в результате этого удара не было.

"За прошлые сутки были такие же бомбовые удары и обстрелы артиллерийско-минометные Херсонщины, в частности, населенных пунктов, которые непосредственно находятся на побережье. Они продолжают находиться в зоне напряженного обстрела. Там есть пострадавшие: один человек погиб, один ранен", – рассказала спикер.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, 1 апреля оккупанты нанесли по Украине два ракетных и 30 авиаударов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, авиаудар, война России против Украины, Наталья Гуменюк, Су-35
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