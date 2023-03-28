Россия стала чаще применять на территории Украины управляемые авиабомбы – Воздушные силы Украины

"Видим, что активность тактической авиации в последнее время несколько увеличилась. Есть применение не только ракет, которые могут лететь на довольно большие расстояния, но и управляемых авиационных бомб, которые противник начинает применять по прифронтовым регионам", – сказал он.
По его словам, используются бомбы ФАБ-500. Это управляемые авиационные бомбы советских времен, которые дооборудуют крыльями, и они летят в цель по GPS-навигации.
"Истребитель Су-35 может не заходить в зону поражения нашей противовоздушной обороны, и за 40–50, а то и более километров до государственной границы или линии боевого столкновения сбрасывать их с большой высоты. И они планируют, летят, пересекая границу, и наносят удары по позициям. Обычно эти бомбы не являются точными и часто попадают в гражданские объекты", – заявил Игнат.
По его словам, эти бомбы можно сбивать, но это сложно. А если их будут модернизировать, то они станут новым типом угрозы, сказал Игнат.
Он рассказал, чем Россия атакует Украину с воздуха: у нее есть истребители Су-30 (это модернизированная версия Су-27), также более новый самолет Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34 и ударная авиация – штурмовики и вертолеты.
Он отметил, что Украине сейчас нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты, которые смогут оттеснить российскую авиацию подальше и от линии боевого столкновения и от государственной границы Украины.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Во время атаки ночью 27 марта российские оккупанты применили в Украине беспилотники иранского производства Shahed-136/131 и управляемые авиационные бомбы.