Россия стала чаще применять на территории Украины управляемые авиабомбы – Воздушные силы Украины

"Видим, что активность тактической авиации в последнее время несколько увеличилась. Есть применение не только ракет, которые могут лететь на довольно большие расстояния, но и управляемых авиационных бомб, которые противник начинает применять по прифронтовым регионам", – сказал он.

По его словам, используются бомбы ФАБ-500. Это управляемые авиационные бомбы советских времен, которые дооборудуют крыльями, и они летят в цель по GPS-навигации.

"Истребитель Су-35 может не заходить в зону поражения нашей противовоздушной обороны, и за 40–50, а то и более километров до государственной границы или линии боевого столкновения сбрасывать их с большой высоты. И они планируют, летят, пересекая границу, и наносят удары по позициям. Обычно эти бомбы не являются точными и часто попадают в гражданские объекты", – заявил Игнат.

По его словам, эти бомбы можно сбивать, но это сложно. А если их будут модернизировать, то они станут новым типом угрозы, сказал Игнат.

Он рассказал, чем Россия атакует Украину с воздуха: у нее есть истребители Су-30 (это модернизированная версия Су-27), также более новый самолет Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34 и ударная авиация – штурмовики и вертолеты.

Он отметил, что Украине сейчас нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты, которые смогут оттеснить российскую авиацию подальше и от линии боевого столкновения и от государственной границы Украины.