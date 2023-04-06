"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям

Как идет дискуссия?

Вероятно, первым заявлением о передаче Украине боевых самолетов стали слова высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сказанные в первые дни полномасштабной войны России против Украины – 28 февраля 2022 года.

Тогда глава европейской дипломатии заявил после встречи министров иностранных дел стран – членов ЕС, что Евросоюз "собирается поставлять [Украине] даже боевые самолеты".

ЕС впервые в своей истории начал финансировать закупку вооружения и боеприпасов для страны, которая не входит в его состав, и за год войны предоставил Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи на десятки миллиардов евро, но самолеты не передал.

Вопрос активизировался в начале 2023 года. 23 января после очередного "Рамштайна" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки", но прошел еще один "Рамштайн" – и по его итогам министр обороны США Ллойд Остин сказал 14 февраля, что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей. Президент США Джо Байден говорил через несколько дней, что F-16 Украине "пока не нужны", ведь, по мнению американских военных, в приоритете – поставка ВСУ танков, артиллерии, средств ПВО, реактивных систем залпового огня.

Однако в марте двое опытных украинских пилотов отправились в США. Они провели там три недели, прошли обучение на тренажере F-16 – учились, как летать вдвоем, используя оружие. И результаты, по словам начальника авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадного генерала Сергея Голубцова, "оказались очень хорошими".

В том же месяце Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре МиГ-29 уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

* 4 STÍHA * KY #MIG29s SME ÚSPEŠNE ODOVZDALI UKRAJINSKÝM BRATOM V ZBRANI.

* WE SUCCESSFULLY HANDED OVER 4 #MIG29s FIGHTERS TO UKRAINIAN BROTHERS * @GeneralStaffUA @KpsZSU #WeAreNATO pic.twitter.com/Y5ZfpgveXe — Ozbrojené sily Slovenskej republiky (@ozbrojenesily) March 23, 2023

МиГ-29 могут заменить многоцелевые истребители?

Нет. Это советские самолеты, которые, как говорят украинские военные, морально устарели. Даже после модернизации (например, ракеты HARM на них установили, но всего функционала эти ракеты на советских самолетах не имеют), они не могут выполнять задачи настолько эффективно, как F-16.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат пояснял, что для того, чтобы модернизировать эти истребители под потребности военного времени, "нужно полсамолета заменить".

"[Нужно] бортовую систему РЛС поставить, чтобы адаптировать под западные образцы вооружения: крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, управляемые авиаракеты и ракеты, в частности такие, как Harpoon, – тоже может носить F-16. Сделать это для советского самолета... возможно, конечно, но никто этим сейчас не занимается", – говорил он 23 марта.

Украинские власти неоднократно благодарили Польшу и Словакию за переданные МиГ-29, но Игнат констатировал, что эти истребители лишь несколько усилят возможности Воздушных сил и не решат вопрос украинского контрнаступления или победы.

28 марта Остин допустил передачу Украине F-16, но не на этом этапе войны. Ждать западные самолеты для контрнаступления Украина не будет, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников 29 марта. Он оптимистично настроен в вопросе истребителей и считает, что ВС ВСУ получат западные истребители, просто "получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени".

Для чего Украине F-16?

В начале апреля в The Telegraph вышло интервью майора Вадима Ворошилова (позывной Karaya, это тот самый пилот, который сумел отвести свой падающий самолет от Винницы и получил звание Героя Украины) и руководителя одного из структурных подразделений командования Воздушных сил полковника Владимира Логачева, в котором они в очередной раз призвали предоставить Украине F-16.

По их словам, с помощью устаревших самолетов украинские пилоты могут лишь "удерживать поле боя". Уничтожать российских оккупантов, которые летают на более современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось довольно сложно.

Сейчас украинская боевая авиация может лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 могла бы контролировать море и землю для защиты пехоты, сказал Логачев.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vadym Voroshylov (@___karaya___)

"Наш авиационный парк не позволяет эффективно вести боевые действия. Все наши штурмовики, истребители, бомбардировщики позволяют лишь сдерживать врага на определенных рубежах. Да и то при условии, что мы действуем в комплексе с противовоздушной обороной. Для получения паритета, чтобы мы наконец смогли перейти к деоккупации территорий, нужно получить, мягко говоря, несколько иные возможности. Россия использует для атак на Украину примерно 40 аэродромов. Там расположено более 700 единиц техники – самолетов и вертолетов. Только по количеству эта группировка превосходит нас более чем в пять раз. Относительно технологических возможностей разница еще больше. Их самолеты – например, Су-34, Су-35 – прошли глубокую модернизацию. Имеющиеся у нас – это разработки 70–80-х годов", – добавил Логачев в интервью "АрміяInform", вышедшем 3 апреля.

Он объяснил, что основной показатель эффективной работы истребителя – это уничтожение воздушных целей.

Чтобы обеспечить эту эффективность, необходимо два основных компонента – радиолокационная станция, которая видит на определенное расстояние, и авиационное средство поражения (ракета "воздух – воздух"). И по этим критериям враг имеет существенное преимущество, сказал Логачев.

Украина рассматривает F-16 как боевую платформу, "с которой может применяться огромная номенклатура средств поражения".

"Самое главное – это позволит нам сохранить жизнь наших пилотов и защитить население Украины от воздушного терроризма, ведь россияне атакуют нас ракетами разных типов. Также F-16 позволит эффективно поддерживать действия наземных сил обороны благодаря высокоточному вооружению, использовать ракеты по надводным целям, обеспечивать судоходство, в частности "зерновое соглашение", ведь наши корабли тоже подвергаются террору со стороны российских самолетов. Мы подняли в небо, восстановили, отремонтировали все свои самолеты, наши летчики работают сверхурочно, однако выше головы прыгнуть невозможно", – подчеркнул он.

Боевой пилот и летчик первого класса Логачев считает вопрос F-16 политическим и подчеркивает: передача самолетов "на часі" и медлить больше нельзя.

"Страны-партнеры последовательны в своих действиях. Недавно произошел момент сдвига с мертвой точки. Польша и Словакия сделали первый шаг – впервые передали боевую авиацию, несмотря на многочисленные угрозы Московии. Очень надеемся, что следующими станут именно F-16. К сожалению, процесс их ожидания обходится нам очень дорого… Чем дольше мы ждем передачи западных истребителей, тем больше летчиков гибнет. Остается все меньше ребят из первых списков отобранных кандидатов, которые были готовы ехать сразу. Они бы уже прошли подготовку и защищали украинское небо на F-16. Но мы продолжаем терять лучших", – подчеркнул он.

Фото: defense.gov

F-16 – это единственный вариант?

Нет, но наиболее подходящий, судя по заявлениям украинских военных. Когда во французских СМИ появилась информация об обучении украинских пилотов на самолетах Mirage 2000, Игнат опроверг это сообщение, а Резников поблагодарил представителей медиа: "Наверное, это хорошая материализация идеи, но пока не могу подтвердить, что Mirage переданы Украине или мы сегодня их осваиваем".

Глава Минобороны пояснил ситуацию с истребителями на примере танковой коалиции: Украина получает несколько типов западных танков – Leopard, Challenger и Abrams, – но "основным боевым танком является тот, которого будет больше в применении у ВСУ".

"Я бы хотел дать техническое понимание: сегодня в наличии у Воздушных сил Украины есть МиГ-29 (с точки зрения истребителей), который благодаря своим радарам может видеть на 60 км. Поражать воздушные цели он может на расстоянии 30 км. Враг, пользуясь, например, Су-35, может видеть на более чем 200 км, а стрелять – на более чем 140 км, поражать воздушные цели. Mirage – это самолет, который видит на 60 км, а стреляет на 30 км. Поэтому давайте будем реалистами – мы с удовольствием будем принимать любые авиационные платформы для использования ВСУ, но основной боевой самолет, наверное, должен быть более современным – с возможностью видеть на более чем 200 км и поражать [цели] на более чем 150 км", – рассказал он 29 марта.

Тогда министр предположил, "что мы продолжим дискуссию с партнерами, какой все-таки основной самолет будет в результате на вооружении у Украины".

Резников и его знаменитый платок с принтом F-35. Фото: ЕРА

Также о планах учить украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО, говорил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь шла о самолетах Eurofighter Typhoon, которые, как и F-16, являются многоцелевыми истребителями четвертого поколения.

Объясняя, почему партнеры Украины медлят с F-16, Резников рассказал 5 апреля, что это сложные системы, обслуживание которых влечет значительные финансовые расходы, сообщает "Радіо Свобода".

"Это самая сложная, самая дорогая система, которая требует обслуживания, запчастей, а главное – вооружения... Это прагматичное решение, и партнеры считают деньги, все считают деньги, считают деньги своих налогоплательщиков. Соответственно, принять решение дать нам самолеты – это означает, что все страны должны быть готовы дать самолеты, запчасти и обслуживание. И это уже будет речь не о сотнях миллионов помощи, а о миллиардах. И поэтому нужно отдать должное и благодарность нашим партнерам, потому что если они принимают решения, то они очень ответственны и выполняют свои обещания. Например, "три семерки" – это пушки [М777], которые дали американцы в мае прошлого года, они продолжают снабжать их запчастями и так далее. Поэтому это вопрос принятия прагматичного решения, почему я верю оптимистично, что оно будет", – резюмировал он.