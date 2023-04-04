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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о предоставлении Украине F-16: Решений нет, но я получил заверения, что это будет обсуждаться в столицах с политическим руководством этих стран

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Решение о передаче Украине F-16 будет принято, однако "это займет время", отметил Кулеба
Решение о передаче Украине F-16 будет принято, однако "это займет время", отметил Кулеба
Фото: EPA

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Брюсселе (Бельгия) на "некоторых двусторонних встречах" обсуждал вопрос поставки Украине американских истребителей F-16.

Об этом Кулеба сообщил 4 апреля по итогам заседания комиссии Украина – НАТО на уровне глав МИД. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube ТСН.

"Обсуждение состояло из двух блоков... Во-первых, мы развеяли аргументы тех, которые говорят, что предоставление Украине западных самолетов – слишком долго и сложно, и почти невозможно с практической точки зрения… Никто не говорит, что это не нужно. Во-вторых, решений нет, но я получил сегодня заверения в том, что с учетом предоставленной мной информации о намного более высокой готовности Украине оперировать этими самолетами, чем некоторые думают, что это будет обсуждаться в столицах с политическим руководством этих стран", – сказал Кулеба.

По его словам, решение о передаче Украине F-16 будет принято, однако "это займет время".

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

28 марта Остин допустил предоставление Украине F-16, отметив, что подготовка к передаче американских истребителей может занять примерно 18 месяцев.

Теги: Украина, НАТО, МИД Украины, Брюссель, военная помощь, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, война России против Украины, пилот, заседание, F-16
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