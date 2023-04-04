Кулеба о предоставлении Украине F-16: Решений нет, но я получил заверения, что это будет обсуждаться в столицах с политическим руководством этих стран

Решение о передаче Украине F-16 будет принято, однако "это займет время", отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом Кулеба сообщил 4 апреля по итогам заседания комиссии Украина – НАТО на уровне глав МИД. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube ТСН.

"Обсуждение состояло из двух блоков... Во-первых, мы развеяли аргументы тех, которые говорят, что предоставление Украине западных самолетов – слишком долго и сложно, и почти невозможно с практической точки зрения… Никто не говорит, что это не нужно. Во-вторых, решений нет, но я получил сегодня заверения в том, что с учетом предоставленной мной информации о намного более высокой готовности Украине оперировать этими самолетами, чем некоторые думают, что это будет обсуждаться в столицах с политическим руководством этих стран", – сказал Кулеба.

По его словам, решение о передаче Украине F-16 будет принято, однако "это займет время".