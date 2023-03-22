Пилоты, которые проходили тестирование на F-16 в США, вернулись в Украину, они показали очень хорошие результаты – ВС ВСУ

Он рассказал, что украинские пилоты провели в США три недели, они прошли обучение на тренажере F-16 – учились, как летать вдвоем, используя оружие. И результаты, по словам Голубцова, "оказались очень хорошими".
Речь о том, что украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на этих истребителях менее чем за шесть месяцев, пояснил генерал. Таким образом он опроверг заявления представителей НАТО, что обучение на этих истребителях может занять для украинских пилотов годы, отметила The Times.
Он подчеркнул, что пока Украина "ждет F-16, гибнут лучшие пилоты" страны.
Как сообщил 21 марта Military Media Center, Голубцов сказал, что Украине нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, которая есть на вооружении Воздушных сил.
"Наши пилоты мастерски применяют морально и физически устаревшие советские самолеты, выжимают из техники возможный максимум. Недавно два украинских летчика проходили тестирование в Соединенных Штатах, чтобы наши союзники могли понимать, как быстро украинские пилоты смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16. И есть хорошие новости – срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составлять менее шести месяцев, – подчеркнул он. – Чем скорее мы получим современные многоцелевые самолеты, тем скорее победим в этой войне, тем больше украинцев мы спасем".
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат 5 марта сообщал об отправке в США двух опытных украинских пилотов. Он говорил, что во время их визита в США оценят, сколько нужно времени для обучения украинских летчиков управлению современными истребителями.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО. Речь о самолетах Typhoon.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".
Восемь представителей обеих партий американского парламента обратились к Остину с просьбой в течение недели предоставить им экспертную оценку необходимости передачи Украине истребителей F-16, сообщило издание Politico 14 марта.