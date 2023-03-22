Пилоты, которые проходили тестирование на F-16 в США, вернулись в Украину, они показали очень хорошие результаты – ВС ВСУ

Два украинских пилота провели в США три недели, они проходили обучение на тренажере F-16 Фото: ЕРА (иллюстративное)

Он рассказал, что украинские пилоты провели в США три недели, они прошли обучение на тренажере F-16 – учились, как летать вдвоем, используя оружие. И результаты, по словам Голубцова, "оказались очень хорошими".

Речь о том, что украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на этих истребителях менее чем за шесть месяцев, пояснил генерал. Таким образом он опроверг заявления представителей НАТО, что обучение на этих истребителях может занять для украинских пилотов годы, отметила The Times.

Он подчеркнул, что пока Украина "ждет F-16, гибнут лучшие пилоты" страны.

Как сообщил 21 марта Military Media Center, Голубцов сказал, что Украине нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, которая есть на вооружении Воздушных сил.

"Наши пилоты мастерски применяют морально и физически устаревшие советские самолеты, выжимают из техники возможный максимум. Недавно два украинских летчика проходили тестирование в Соединенных Штатах, чтобы наши союзники могли понимать, как быстро украинские пилоты смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16. И есть хорошие новости – срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составлять менее шести месяцев, – подчеркнул он. – Чем скорее мы получим современные многоцелевые самолеты, тем скорее победим в этой войне, тем больше украинцев мы спасем".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат 5 марта сообщал об отправке в США двух опытных украинских пилотов. Он говорил, что во время их визита в США оценят, сколько нужно времени для обучения украинских летчиков управлению современными истребителями.