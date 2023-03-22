ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пилоты, которые проходили тестирование на F-16 в США, вернулись в Украину, они показали очень хорошие результаты – ВС ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Два украинских пилота провели в США три недели, они проходили обучение на тренажере F-16
Два украинских пилота провели в США три недели, они проходили обучение на тренажере F-16
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Два пилота, которые проходили в США тестирование на истребителях F-16, вернулись в Украину. Об этом начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал в интервью The Times, которое вышло 19 марта.

Он рассказал, что украинские пилоты провели в США три недели, они прошли обучение на тренажере F-16 – учились, как летать вдвоем, используя оружие. И результаты, по словам Голубцова, "оказались очень хорошими".

Речь о том, что украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на этих истребителях менее чем за шесть месяцев, пояснил генерал. Таким образом он опроверг заявления представителей НАТО, что обучение на этих истребителях может занять для украинских пилотов годы, отметила The Times. 

Он подчеркнул, что пока Украина "ждет F-16, гибнут лучшие пилоты" страны.  

Как сообщил 21 марта Military Media Center, Голубцов сказал, что Украине нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, которая есть на вооружении Воздушных сил. 

"Наши пилоты мастерски применяют морально и физически устаревшие советские самолеты, выжимают из техники возможный максимум. Недавно два украинских летчика проходили тестирование в Соединенных Штатах, чтобы наши союзники могли понимать, как быстро украинские пилоты смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16. И есть хорошие новости – срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составлять менее шести месяцев, – подчеркнул он. – Чем скорее мы получим современные многоцелевые самолеты, тем скорее победим в этой войне, тем больше украинцев мы спасем". 

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат 5 марта сообщал об отправке в США двух опытных украинских пилотов. Он говорил, что во время их визита в США оценят, сколько нужно времени для обучения украинских летчиков управлению современными истребителями.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО. Речь о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

Восемь представителей обеих партий американского парламента обратились к Остину с просьбой в течение недели предоставить им экспертную оценку необходимости передачи Украине истребителей F-16, сообщило издание Politico 14 марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, НАТО, самолет, авиация, истребители, самолеты, война России против Украины, учения, пилот, летчик, F-16
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Проращивание семян без лотков и грунта. Экспресс-способ
Проращивание семян без лотков и грунта. Экспресс-способ
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Галина ГРИШИНА
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей
"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей
Кекелия показала прогулку с мужем и сыновьями: Таким должен быть каждый день каждого украинца
Кекелия показала прогулку с мужем и сыновьями: Таким должен быть каждый день каждого украинца
Галина ГРИШИНА
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
Галина ГРИШИНА
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней
Галина ГРИШИНА
"Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии выражение благородства". Путинист Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь
"Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии выражение благородства". Путинист Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить укроп дома на подоконнике. Эксперт рассказал, какие сорта выбрать, в какой грунт сеять и зачем замачивать семена в водке
  Как вырастить укроп дома на подоконнике. Эксперт рассказал, какие сорта выбрать, в какой грунт сеять и зачем замачивать семена в водке
Галина ГРИШИНА
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере
В "Реєстрі ДержZрадників" самой искомой артисткой стала Ани Лорак. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
В "Реєстрі ДержZрадників" самой искомой артисткой стала Ани Лорак. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Галина ГРИШИНА
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
Галина ГРИШИНА
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
Галина ГРИШИНА
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (123726)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (114169)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (99567)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (85548)
5
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (50638)
6
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (43581)
7
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (37666)
8
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (34012)
 
 
 
 