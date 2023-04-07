Блинкен предположил, когда начнется украинское контрнаступление

Текст интервью доступен только по подписке, цитату приводит FAZ.net.
Блинкен сказал, что США стремятся помочь Украине защитить свою территориальную целостность, суверенитет и независимость, и "это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели".
Решение о том, как возвращать Крым, по мнению Блинкена, Украина должна принимать сама. Он отметил, что Украина – демократическая страна и президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство государством, "но также должен быть открыт для воли украинцев".
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.