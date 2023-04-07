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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен предположил, когда начнется украинское контрнаступление

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Блинкен упомянул о контрнаступлении, говоря о поддержке Украины
Блинкен упомянул о контрнаступлении, говоря о поддержке Украины
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 7 апреля одним из изданий группы – газетой Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Текст интервью доступен только по подписке, цитату приводит FAZ.net

Блинкен сказал, что США стремятся помочь Украине защитить свою территориальную целостность, суверенитет и независимость, и "это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели". 

Решение о том, как возвращать Крым, по мнению Блинкена, Украина должна принимать сама. Он отметил, что Украина – демократическая страна и президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство государством, "но также должен быть открыт для воли украинцев". 

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете". 

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, военная помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины, контрнаступление
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