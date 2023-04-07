Блинкен предположил, когда начнется украинское контрнаступление

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Блинкен сказал, что США стремятся помочь Украине защитить свою территориальную целостность, суверенитет и независимость, и "это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели".

Решение о том, как возвращать Крым, по мнению Блинкена, Украина должна принимать сама. Он отметил, что Украина – демократическая страна и президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство государством, "но также должен быть открыт для воли украинцев".