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Утечка документов Пентагона: ЧВК "Вагнер" вела переговоры с Турцией о покупке оружия

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Если Турция продавала "Вагнеру" оружие, это грозит ее репутации как члену НАТО WP
Если Турция продавала "Вагнеру" оружие, это грозит ее репутации как члену НАТО – WP
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Секретные документы Пентагона и ЦРУ, часть которых была обнародована на прошлой неделе, среди прочего содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России. Об этом 8 апреля пишет The Washington Post.

Журналисты нашли в бумагах упоминание о том, что в начале февраля представители российской ЧВК "Вагнер" проводили переговоры с Турцией по поводу закупки оружия для боевых действий в Украине и Мали.

Нет точной информации, чем закончились переговоры, однако если Турция, являясь членом НАТО, ведет за спиной Альянса переговоры о поставках оружия российскому вооруженному формированию, это может стать большим ударом по ее репутации, отмечает издание.

"Разоблачение того, что союзник по НАТО, возможно, помогал России в ее войне с Украиной, может оказаться взрывоопасным, особенно в связи с тем, что Турция пытается заблокировать вступление Швеции в ряды трансатлантического военного Альянса", – говорится в статье.

Представитель правительства Турции отказался от комментариев для Washington Post.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых среди прочего отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских Вооруженных сил.

Теги: Россия, Турция, НАТО, Пентагон, вооружение, война России против Украины, ЧВК Вагнер, The Washington Post
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