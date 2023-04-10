Утечка документов Пентагона: ЧВК "Вагнер" вела переговоры с Турцией о покупке оружия

Если Турция продавала "Вагнеру" оружие, это грозит ее репутации как члену НАТО – WP Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Журналисты нашли в бумагах упоминание о том, что в начале февраля представители российской ЧВК "Вагнер" проводили переговоры с Турцией по поводу закупки оружия для боевых действий в Украине и Мали.

Нет точной информации, чем закончились переговоры, однако если Турция, являясь членом НАТО, ведет за спиной Альянса переговоры о поставках оружия российскому вооруженному формированию, это может стать большим ударом по ее репутации, отмечает издание.

"Разоблачение того, что союзник по НАТО, возможно, помогал России в ее войне с Украиной, может оказаться взрывоопасным, особенно в связи с тем, что Турция пытается заблокировать вступление Швеции в ряды трансатлантического военного Альянса", – говорится в статье.

Представитель правительства Турции отказался от комментариев для Washington Post.