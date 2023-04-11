Данилов о контрнаступлении ВСУ: Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало", – сказал Данилов. По его словам, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины примет решение о контрнаступлении в последний момент.
Он прокомментировал утечку секретных документов Пентагона. Данилов отметил, что спецслужбы "должны быть бдительнее", когда речь идет о секретных документах.
При этом он подчеркнул, что часть информации, которую можно было там найти, не была секретной.
"Вы можете найти ее в общедоступных источниках. Что касается другой части информации, если она действительно была засекречена, агентства в Соединенных Штатах и Великобритании будут точно знать, откуда она взялась и почему всплыла именно сейчас", – сказал он.
По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, однако данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и на каком направлении, являются совершенно секретными.
"Если кто-то думает, что информация у него есть, я их поздравляю. Но не знаю, откуда они могли ее получить", – сказал Данилов.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых среди прочего отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских Вооруженных сил.