ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о контрнаступлении ВСУ: Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов заявил, что при утечке данных из Пентагона не была рассекречена информация о контрнаступлении в Украине
Данилов заявил, что при утечке данных из Пентагона не была рассекречена информация о контрнаступлении в Украине
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Правдивая информация о контрнаступлении Сил обороны Украины строго засекречена и не появлялась в СМИ. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Tagesschau 10 апреля.

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало", – сказал Данилов. По его словам, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины примет решение о контрнаступлении в последний момент.

Он прокомментировал утечку секретных документов Пентагона. Данилов отметил, что спецслужбы "должны быть бдительнее", когда речь идет о секретных документах.

При этом он подчеркнул, что часть информации, которую можно было там найти, не была секретной.

"Вы можете найти ее в общедоступных источниках. Что касается другой части информации, если она действительно была засекречена, агентства в Соединенных Штатах и Великобритании будут точно знать, откуда она взялась и почему всплыла именно сейчас", – сказал он.

По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, однако данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и на каком направлении, являются совершенно секретными.

"Если кто-то думает, что информация у него есть, я их поздравляю. Но не знаю, откуда они могли ее получить", – сказал Данилов.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых среди прочего отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских Вооруженных сил.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов, утечка данных, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе
  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео
  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео
Галина ГРИШИНА
"Нарушает королевскую традицию". Принцесса Уэльская Кэтрин впервые за годы замужества появилась на публике с красным маникюром. Фото
"Нарушает королевскую традицию". Принцесса Уэльская Кэтрин впервые за годы замужества появилась на публике с красным маникюром. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (44153) G
2
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (35772)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (34877)
4
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (31391)
5
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (29564)
6
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (27425)
7
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (24643) Актуально
8
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (22478)
 
 
 
 