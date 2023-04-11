Данилов о контрнаступлении ВСУ: Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так

Данилов заявил, что при утечке данных из Пентагона не была рассекречена информация о контрнаступлении в Украине Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало", – сказал Данилов. По его словам, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины примет решение о контрнаступлении в последний момент.

Он прокомментировал утечку секретных документов Пентагона. Данилов отметил, что спецслужбы "должны быть бдительнее", когда речь идет о секретных документах.

При этом он подчеркнул, что часть информации, которую можно было там найти, не была секретной.

"Вы можете найти ее в общедоступных источниках. Что касается другой части информации, если она действительно была засекречена, агентства в Соединенных Штатах и Великобритании будут точно знать, откуда она взялась и почему всплыла именно сейчас", – сказал он.

По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, однако данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и на каком направлении, являются совершенно секретными.

"Если кто-то думает, что информация у него есть, я их поздравляю. Но не знаю, откуда они могли ее получить", – сказал Данилов.