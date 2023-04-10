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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о сроках наступления: Время работает на тех, кто принимает верные решения

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Секретарь СНБО высказался о плане весеннего наступления Украины
Секретарь СНБО высказался о плане весеннего наступления Украины
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Разговоры о том, что в вопросе подготовки контрнаступления Украины время играет на стороне врага, ничего не стоят. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 10 апреля написал в Facebook.

По его словам, Украина не теряет преимущества, и от срока начала операции это не зависит.

"Время работает на тех, кто принимает верные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает. Остальные факторы имеют второстепенное значение. Не существует никакой непреодолимой определенности", – написал Данилов.

Секретарь СНБО убежден: то, к чему режим Кремля готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за три.

"Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, когда или "Запад устанет от Украины", или поможет Китай, или изберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты"... Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала. Так на чьей стороне играет время?" – задается вопросом Данилов.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0bBjQ8i4tjuGFJ2mpGRzFajsXCuWChNRtDbX5NE7i4vJpVh7AsMSBLdHPpwncjyRRl

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете". 

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

Теги: Владимир Путин, СНБО, Кремль, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, контрнаступление
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