Данилов о сроках наступления: Время работает на тех, кто принимает верные решения

По его словам, Украина не теряет преимущества, и от срока начала операции это не зависит.

"Время работает на тех, кто принимает верные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает. Остальные факторы имеют второстепенное значение. Не существует никакой непреодолимой определенности", – написал Данилов.

Секретарь СНБО убежден: то, к чему режим Кремля готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за три.

"Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, когда или "Запад устанет от Украины", или поможет Китай, или изберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты"... Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала. Так на чьей стороне играет время?" – задается вопросом Данилов.