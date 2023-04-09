Макрон: Погода военная, сейчас не время для переговоров между Украиной и РФ

"Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если мы должны расставить вехи", – сказал президент.
По его словам, целью его диалога с Китаем является консолидация общих подходов к войне, среди которых – поддержка принципов Устава ООН и напоминание о ядерной угрозе.
"И именно Китай должен сделать выводы о последствиях того факта, что президент [РФ Владимир] Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он взял на себя обязательство этого не делать. Третье: очень четкое упоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: стремление к переговорному и продолжительному миру", – сказал французский лидер.
Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его визит продлился до 7 апреля. Вместе с ним приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.
Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.