Макрон: Погода военная, сейчас не время для переговоров между Украиной и РФ

Макрон: Думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы Фото: EPA

"Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если мы должны расставить вехи", – сказал президент.

По его словам, целью его диалога с Китаем является консолидация общих подходов к войне, среди которых – поддержка принципов Устава ООН и напоминание о ядерной угрозе.

"И именно Китай должен сделать выводы о последствиях того факта, что президент [РФ Владимир] Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он взял на себя обязательство этого не делать. Третье: очень четкое упоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: стремление к переговорному и продолжительному миру", – сказал французский лидер.