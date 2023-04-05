Украина будет важной темой встреч с Си Цзиньпином – фон дер Ляйен

Она приехала в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Перед визитом в Пекин фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Украина будет важной темой моих встреч с председателем [КРН] Си [Цзиньпином ] и премьером Ли [Кэцяном]", – написала глава ЕК.
I had a phone call with President @ZelenskyyUa ahead of my visit to China.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 4, 2023
Ukraine will be an important topic of my meetings with President Xi and Premier Li.
The EU wants a just peace that respects Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.
Визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай продлится до 7 апреля.
Во время первого выступления в Пекине Макрон заявил, что Франция будет стремиться работать с Китаем "в сфере ответственности за мир и стабильность" в Украине.
"Китай с его тесными отношениями с Россией, которые были подтверждены в последние дни, может сыграть важную роль [для мира в Украине]", – сказал он.
Свой визит в Китай Макрон анонсировал в феврале. Он призывал Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы остановить агрессию и "построить мир".
Как заявлял Макрон, он пригласил фон дер Ляйен отправиться вместе с ним в Китай, чтобы они могли говорить "единым голосом".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.