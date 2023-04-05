Украина будет важной темой встреч с Си Цзиньпином – фон дер Ляйен

Визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай продлится до 7 апреля Фото: EPA

Она приехала в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Перед визитом в Пекин фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина будет важной темой моих встреч с председателем [КРН] Си [Цзиньпином ] и премьером Ли [Кэцяном]", – написала глава ЕК.

I had a phone call with President @ZelenskyyUa ahead of my visit to China.



Ukraine will be an important topic of my meetings with President Xi and Premier Li.



The EU wants a just peace that respects Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 4, 2023

Визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай продлится до 7 апреля.

Во время первого выступления в Пекине Макрон заявил, что Франция будет стремиться работать с Китаем "в сфере ответственности за мир и стабильность" в Украине.

"Китай с его тесными отношениями с Россией, которые были подтверждены в последние дни, может сыграть важную роль [для мира в Украине]", – сказал он.