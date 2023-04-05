Китай играет важную роль для установления мира в Украине – Макрон

Он выступил на собрании французской общины. Видео выступления опубликовала пресс-служба Елисейского дворца в Twitter.
Макрон сказал, что Франция будет стремиться работать с Китаем "в сфере ответственности за мир и стабильность" в Украине.
"Китай с его тесными отношениями с Россией, которые были подтверждены в последние дни, может сыграть важную роль [для мира в Украине]", – сказал он.
Французский президент отметил заявленное Пекином несогласие с применением ядерного оружия в Украине, а также его предложение о мире между Киевом и Москвой.
EN DIRECT | Discours du Président @EmmanuelMacron à la communauté française en Chine. https://t.co/1ANLTyhj5p— Élysée (@Elysee) April 5, 2023
Макрон прибыл в Китай сегодня, его визит продлится до 7 апреля. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет AFP, во время переговоров с китайским лидером Макрон будет "твердо" поддерживать украинскую позицию и просить председателя КНР не поддерживать российское вторжение.
Свой визит в Китай Макрон анонсировал в феврале. Он призывал Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы остановить агрессию и "построить мир".
Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президент США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.