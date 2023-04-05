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Китай играет важную роль для установления мира в Украине – Макрон

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Макрон прибыл с визитом в Китай
Макрон прибыл с визитом в Китай
Фото: EPA

Китай может сыграть важную роль в поиске "пути к миру" в Украине. Об этом 5 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время первого выступления в Пекине (Китай).

Он выступил на собрании французской общины. Видео выступления опубликовала пресс-служба Елисейского дворца в Twitter. 

Макрон сказал, что Франция будет стремиться работать с Китаем "в  сфере ответственности за мир и стабильность" в Украине.

"Китай с его тесными отношениями с Россией, которые были подтверждены в последние дни, может сыграть важную роль [для мира в Украине]", – сказал он.

Французский президент отметил заявленное Пекином несогласие с применением ядерного оружия в Украине, а также его предложение о мире между Киевом и Москвой.

Макрон прибыл в Китай сегодня, его визит продлится до 7 апреля. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет AFP, во время переговоров с китайским лидером Макрон будет "твердо" поддерживать украинскую позицию и просить председателя КНР не поддерживать российское вторжение. 

Контекст:

Свой визит в Китай Макрон анонсировал в феврале. Он призывал Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы остановить агрессию и "построить мир".

Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президент США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Теги: Украина, Китай, Франция, Си Цзиньпин, Пекин, КНР, Эммануэль Макрон, визит
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