Китай играет важную роль для установления мира в Украине – Макрон

Он выступил на собрании французской общины. Видео выступления опубликовала пресс-служба Елисейского дворца в Twitter.

Макрон сказал, что Франция будет стремиться работать с Китаем "в сфере ответственности за мир и стабильность" в Украине.

"Китай с его тесными отношениями с Россией, которые были подтверждены в последние дни, может сыграть важную роль [для мира в Украине]", – сказал он.

Французский президент отметил заявленное Пекином несогласие с применением ядерного оружия в Украине, а также его предложение о мире между Киевом и Москвой.

EN DIRECT | Discours du Président @EmmanuelMacron à la communauté française en Chine. https://t.co/1ANLTyhj5p — Élysée (@Elysee) April 5, 2023

Макрон прибыл в Китай сегодня, его визит продлится до 7 апреля. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет AFP, во время переговоров с китайским лидером Макрон будет "твердо" поддерживать украинскую позицию и просить председателя КНР не поддерживать российское вторжение.